Oralia dejó de recibir insulina por la que el ISSSTE gastó más de 70 mdp

PACHUCA.- Aunque el ISSSTE adquirió más de 110 millones de pesos en medicamentos para la diabetes e hipertensión, pacientes como Oralia Hernández esperaron semanas para obtener las medicinas. En las farmacias comerciales, la insulina cuesta por lo menos 3 mil 800 pesos, que para ella es incosteable, pues trabaja en una cocina económica.

A través de solicitudes de información, el ISSSTE reportó contratos de compra de medicamentos para diabetes e hipertensión, en conjunto suman más de 110 millones de pesos, a pesar de la adquisición, la delegación estatal tuvo largas filas de derechohabientes para que fuera surtida una receta, en ocasiones debían regresar hasta tres veces para completar sus medicamentos, esperar una llamada o suspender sus tratamientos.

Oralia Hernández fue una de las que se quedó sin medicamento hasta por dos semanas. Ella trabaja en una cocina económica y ese es su único ingreso, por lo comprar su propia receta salía de su presupuesto.

"El ISSSTE lo tengo por mi hija, ella me aseguró desde hace como cuatro años, nunca me habían faltado medicinas, a veces me las cambiaban si no había una, pero esta vez dejé de ponerme insulina".

Las consecuencias de no aplicar las inyecciones de insulina son el descontrol del azúcar, lo que empeora el estado de los pacientes.

Preguntó en cuánto salía la caja de pastillas para la presión y esa la encontró en 56 pesos, pero la insulina cuesta hasta 200 pesos por frasco más la jeringa especial para la aplicación. Por paquetes de cinco o más frascos, los precios van de los 3 mil 800 hasta los 9 mil pesos.

Oralia suspendió su tratamiento por algunos de meses, ya que además tuvo que resguardarse por la contingencia sanitaria. Hasta finales del año pasado el ISSSTE le resurtió sus medicinas.

Aunque el desabasto persistió durante el primer cuatrimestre del año, especificó que poco a poco se ha ido regularizando.

Además de ser diabética e hipertensa tiene afectaciones en los pulmones, ya que durante su juventud cocinaba en estufa de leña. También tiene problemas de circulación, lo que le causa mucho dolor en las piernas.

Según sus propias palabras, suspender su tratamiento le ha dejado algunas secuelas, que van desde dolores de cabeza intensos hasta nauseas después de que ingiere cualquier alimento.

"A veces no puedo desayunar o termino de comer y vuelvo del estómago, eso antes no lo tenía, pero desde el año pasado sí, y este se hizo más grande y pues además con el virus, uno no puede ir por consulta así como si nada".

LAS MEDICINAS SIN RUTA A LA FARMACIA

Son tres los contratos con los que el ISSSTE compró insulina humana para pacientes diabéticos y Losartán, recomendado para la hipertensión. De acuerdo con los documentos, por ambos se pagó una cantidad de 110 millones 716 mil 926 pesos.

El contrato más grande se pagó a la empresa Sanofi-Aventis México S.A. de C.V., que tiene su ubicación en Coyoacán, Ciudad de México. El número de contrato se ubica con la rúbrica 200373 ME, que se firmó el 26 de agosto del 2020.

La compra fue por 57 millones 689 mil 834 y el medicamento fue insulina glargina en solución inyectable enfrascada en dosis de 10 mililitros. Se compraron 695 mil unidades.

Otra compra quedó asentada en el contrato con número 200253 ME, esta vez se pagó a la empresa Wockhardt Farmaceutica, S.A. de C.V. El organismo adquirió el mismo tipo de insulina pero por una cantidad menor, ya que fueron 297.918 dosis por un monto total de 26 mil 392 555 mil pesos.

En el caso de Losartán, la compra se hizo por 26 millones 634 mil 537, se compraron 3 millones 36 mil 652 paquetes de 30 grageas casa uno.

La empresa que entregó el medicamento es Sanofi-Aventis Wlnthrop, S.A. de C.V., así lo muestra el contrato 200286 ME.

Los contratos fueron entregados mediante solicitud de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, sobre las compras consolidados que afectaron el abasto en los hospitales hidalguenses.

El Instituto ha reconocido en varias ocasiones el desabasto a nivel nacional y en varias entidades de la república.

Sus autoridades acusaron que algunas empresas no hicieron entregas en tiempo y forma, lo que generó algunos atrasos para atender a los pacientes.

En Hidalgo, se atiende a 385 mil 404 personas que mantienen sus derechos de seguridad social en este sistema.

sjl