Ola de muerte que causó el covid saturó panteones de Hidalgo

PACHUCA.- A un año de que se registró el primer caso de covid-19 en Hidalgo, la pandemia ha causado más de 5 mil fallecimientos, lo que sumado a los decesos por otras causas aceleró la saturación de los panteones de municipios que concentran el mayor número de decesos: Mineral de la Reforma, Pachuca, Tepeji del Río y Tlaxcoapan.

Desde el 19 de marzo de 2020 en Hidalgo han muerto de covid 5 mil 661 personas, en promedio se registran 15 defunciones diarias. Desde aquel día hasta hoy, al menos 35 mil 866 hidalguenses se han contagiado del virus SARS-CoV-2

MINERAL DE LA REFORMA

En Mineral de la Reforma, municipio metropolitano, hay dos panteones a punto de colapsar; incluso, en uno ya no se permite inhumar personas que no hayan vivido o sean originarias de la comunidad.

De acuerdo información recabada por la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Mineral de la Reforma, los dos panteones a punto de colapsar están ubicados en Pachuquilla y Azoyatla.

El cementerio de Pachuquilla está a un 90 por ciento de su capacidad; es decir, de las 3 mil 500 fosas que hay, 3 mil 150 ya están ocupadas. Este camposanto se ubica en la calle Manuel Fernando Soto 13, colonia Centro.

Otro panteón que está a 90 por ciento es el de la comunidad Azoyatla, donde hay 2 mil 500 tumbas, de las cuales 2 mil 250 están ocupadas con restos humanos. Este espacio se ubica en la avenida San Miguel Azoyatla de Ocampo.

Pobladores de Azoyatla comentaron a La Silla Rota Hidalgo que debido a la situación por la que se atraviesa, no se permite sepultar a personas ajenas, es decir, que no hayan vivido o no sean originarias de la comunidad.

Actualmente el ayuntamiento de Mineral de la Reforma explora alternativas para dar solución a esta problemática. En lo que va de la pandemia, se han registrado 391 defunciones y 3 mil 762 casos positivos a covid-19 en este municipio.

PACHUCA

En la capital del estado, el panteón municipal que se ubica en el bulevar del Minero, colonia Mártires del 18 de Agosto, presenta una saturación arriba de 95 por ciento; por lo que urge su aplicación.

Las anteriores autoridades del municipio de Pachuca intentaron solucionar la problemática. Tal es el caso del Concejo Municipal Interino, que aprobó elaborar un proyecto de ampliación del panteón municipal, en el que solicitó la participación de la Secretaría de Obras Públicas con las comisiones de Hacienda y Servicios Públicos del ayuntamiento.

El entonces vocal Esteban Jesús Mercado Mercado, propuso dicha iniciativa tras señalar que no había espacios para inhumar cuerpos; incluso, señaló que, de acuerdo con estimaciones de la oficina de administración de dicho inmueble, solo quedaban siete fosas disponibles (30 de septiembre de 2020).

El actual presidente municipal, Sergio Baños Rubio, indicó que no hay un predio idóneo que ayude a la problemática de saturación del actual cementerio capitalino, que data del año 1902 y alberga a más de 350 mil restos humanos.

Actualmente, Pachuca ocupa el primer lugar estatal con más fallecidos por el virus SARS-CoV-2, pues se contabilizan mil 72 decesos; de igual forma ocupa el primer sito con más contagios, es decir, con 8 mil 148 positivos.

TEPEJI DEL RÍO

En el caso de Tepeji del Río, de los 21 panteones, dos están prácticamente llenos al cien por ciento. Por el momento, sólo existe un anteproyecto para la adquisición de una extensión y construcción de un camposanto nuevo que dé servicio a la cabecera municipal.

El primer panteón saturado es el de la comunidad San Juan Otlaxpa, en el cual tiene mil 990 espacios ocupados de un total de 2 mil; es decir, solo se cuentan con diez espacios disponibles.

El segundo es el panteón municipal de Santa Rosa, ubicado en la colonia San Mateo Segunda. Aquí hay 5 mil 920 tumbas ocupadas de un total de 6 mil; es decir, quedan 80 espacios para sepultar personas.

Actualmente, en Tepeji del Río, la Secretaría de Salud de Hidalgo contabilizan 200 defunciones y mil 383 contagios de coronavirus.

TLAXCOAPAN

En la comunidad Teltipan de Juárez, municipio de Tlaxcoapan, se presenta una problemática en el panteón ubicado en la avenida Emiliano Zapata; durante lo más álgido de la contingencia sanitaria, diariamente se sepultaban de una a dos personas.

Hace dos meses, Armando Cuenca Monroy, secretario municipal de Tlaxcoapan, dijo a La Silla Rota Hidalgo que esta situación ha orillado a que se tengan que exhumar los restos humanos para enterrar encima a otros difuntos.

La solución en este caso es que el gobierno federal cumpla su palabra de donar un terreno para un nuevo panteón en esta comunidad, que se ubica a 4 kilómetros del alfalfar de San Primitivo, Tlahuelilpan, donde en enero de 2019 fallecieron 137 personas en una explosión de un docto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre las víctimas de la tragedia había gente de Teltipan de Juárez, por lo que el gobierno federal se comprometió a buscar y donar un espacio. Tlaxcoapan, acumula 75 defunciones y 441 casos positivos a coronavirus.





sjl