¡Ojo con el car hacking! Nuevo modus operandi para robar autos; ¿cómo evitarlo?

PACHUCA.- El robo de autos es un delito frecuente en el estado y ahora, con los avances tecnológicos, surge un nuevo modus operandi para cometer este delito en solo cuestión de minutos e incluso desde un dispositivo móvil.

Car hacking, es la técnica que actualmente utilizan algunas personas que saben utilizar la tecnología y se dedican al robo de vehículos y que mantiene alerta a las autoridades y conductores.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CAR HACKING?

A diferencia de los robos con violencia que se registran en el país, el car hacking funciona de manera completamente distinta por lo que el hecho puede pasar desapercibido.

Este crimen se presenta con mayor frecuencia en modelos recientes que incluyen sistemas digitalizados e inteligentes, pues es mediante las señales emitidas que los delincuentes pueden llevar a cabo el robo.

SOLO ES CUESTIÓN DE SEGUNDOS

Para cometer este delito, los hackers inician un proceso de rastreo mediante el cual detectan las vulnerabilidades del sistema del auto e identificando qué señales se encuentran desprotegidas. Por lo general, se hace uso del bluetooth o el WiFi que actualmente tienen integrados algunos modelos.

Una vez con la información, sustraen los datos recopilados que utilizarán para descifrar códigos que más tarde servirán para acceder al auto.

¿CÓMO ES POSIBLE?

Algunos accesorios del coche como las llaves inteligentes cuentan con avanzados sistemas que son aprovechados para llevar a cabo el robo. La razón es que los datos obtenidos se transfieren a un llavero ajeno al vehículo, que al tener los mismos códigos que el original, abre la puerta sin implicar ningún esfuerzo.

Pese a que puede sonar como un proceso demasiado complejo, para los hackers o personas que cuentan con estos conocimientos, es en realidad una tarea bastante sencilla que, incluso, puede ejecutarse desde un teléfono celular.

¿QUÉ HAGO PARA EVITAR SER VÍCTIMA DEL CAR HACKING?

Las recomendaciones básicas para proteger tu vehículo de un robo son:

Verificar que las ventanas no queden abiertas, que la cajuela no pueda abrirse por un tercero cuando se encuentre estacionado; que las puertas aseguren bien; que no haya actividad sospechosa alrededor; no detenerse en sitios poco transitados; entre otras más.

Pero, para evitar el car hacking se requiere de atención específica en las herramientas tecnológicas que muchas veces pasan desapercibidas. Esto es lo que debes hacer:

Evita conectarte a señales bluetooth desconocidas; apagar tu auto cuando no esté en uso; corroborar que no exista comportamiento extraño en las pantallas cuando estén en reposo; y que cuando se estén usando, no exista señal de que están siendo interferidas.

(Fotos: Ilustrativa web)

Adicionalmente, es recomendable observar el funcionamiento del sistema de apertura, es decir, comprobar que la llave reacciona al primer intento sin dificultad. En caso de que presente alguna falla, lo ideal será llevar el vehículo a que sea revisado para detectar cualquier anomalía y poder combatirla a tiempo.





jgp