Ofrece Fayad transición "tersa" en 2022... aunque gane Morena

PACHUCA.- El gobernador Omar Fayad Meneses se comprometió a facilitar el cambio de gobierno con el sucesor, ya sea que provenga de su instituto político, el Revolucionario Institucional, o de cualquiera de las agrupaciones de oposición, incluso Morena.

Si gana el PRI, me daría mucho gusto, pero si ganara otro, el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, quien ganara, si ganara Morena, con cualquiera de los personajes de Morena que hoy han levantado la mano, ofrezco una transición a la altura de lo que hoy somos los hidalguenses: transparente, tersa, dando todas las facilidades", dijo tras acudir al Informe de Actividades Legislativas de los senadores Julio Menchaca y María Merced González en el estadio Revolución.

Además, anticipó que cuando deje el puesto respaldará al futuro mandatario o mandataria, como ocurrió con la administración federal, a diferencia de otros personajes que se vuelven "críticos" del cargo una vez que lo dejan.

EL CANDIDATO DEL PRI

Fayad Meneses sostuvo que el tricolor tendrá que hacer su mejor esfuerzo para postular a un cuadro competitivo y aseguró que acompañará a quien sea electo para contender el próximo año.

"Ustedes saben quién ha levantado la mano, la propia Nuvia (Mayorga) que estaba hoy aquí, Carolina Viggiano, secretaria general de mi partido, el propio presidente del PRI estatal ha señalado que él si quisiera participar, pero sino deslindarse totalmente y ser un buen árbitro. Me parece una postura muy madura, ser aspirante y decir yo mejor sumo a la unidad.

...Israel Félix, el presidente municipal de Mineral de la Reforma que ha levantado la mano con toda la seriedad del caso, sin alejarse de lo principal que es atender al pueblo. Yo veo a la gente contenta con su presidente municipal. No los veo sino en las agendas que deben de traer y a partir de su propio trabajo, tratar de proyectarse, es natural estamos a nada de la sucesión".

CONTESTA A RECHIFLAS

Durante el evento, los senadores Julio Menchaca, María Merced González, Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero agradecieron y saludaron a los invitados, entre estos Fayad, pero cada vez que lo mencionaban un sector de los asistentes emitía rechiflas.

Al respecto, el mandatario aseguró que tiene conocimiento de la situación y acudió al informe de un "amigo", Menchaca, a quien conoce desde hace 30 años.

Yo trato de ir con todas y con todos, no vengo a que me aplaudan, vengo a acompañar al senador en lo institucional. No le puedo retirar mi amistad a alguien porque milite en otro partido".

Asimismo, dijo que no le causa ningún "rubor" porque pese a ser su último año de gobierno puede dar la cara; no obstante, dijo, en su caso ha sido muy cuidadoso de que los priistas no hagan lo mismo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando visita Hidalgo.

A quienes aspiran a ser gobernadores les digo con mi experiencia, no despostillen ni pateen la silla que pretenden ocupar, porque cuando lleguen va a estar pateada y despostillada y se pueden caer".





