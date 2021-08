Ocultan ocho partidos sueldo de integrantes de sus dirigencias

Pese a que es una obligación establecida en el artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Hidalgo, sólo tres partidos han publicado datos sobre la remuneración de los integrantes de sus órganos de dirección correspondiente al primer semestre de 2019: Más por Hidalgo, además de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD).

PRI

En el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot), no es posible consultar las percepciones de la lideresa del Revolucionario Institucional (PRI), Érika Rodríguez Hernández, quien ostenta el cargo desde el 24 de febrero y fue ratificada el 25 de abril junto con el secretario general, Julio Manuel Valera Piedras.

La información de 2018 revela que el extitular del tricolor Leoncio Pineda Godos percibía 5 mil 814 pesos al mes; sin embargo, aunque la exdiputada federal fungía como secretaria general, no se refieren sus percepciones económicas.

PT

El Partido del Trabajo (PT) argumentó en 2018 que no publicó el tabulador porque no recibió prerrogativas para ese ejercicio fiscal –debido a que no alcanzó al menos 3 por ciento de la votación en los comicios de 2016–.

Sin embargo, aunque en 2019 devengará 4 millones 186 mil 255 pesos para actividades ordinarias y específicas, no informó si el comisionado político Javier Vázquez Calixto cobra en la coordinadora estatal.

MOVIMIENTO CIUDADANO

Movimiento Ciudadano sólo cuenta con información del año pasado. La página menciona que el delegado Ignacio Samperio Montaño percibió remuneración, pero no especifica el monto.

El emecista encabezó al partido tras la salida del Grupo Universidad, la última semana de marzo, hasta el 18 de diciembre, cuando tomó las riendas Pablo Gómez López.

MORENA

La última actualización de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es de 2018. Aunque listó a los integrantes del comité estatal, no especifica si perciben o no salario.

NUEVA ALIANZA

Los partidos Nueva Alianza Hidalgo (NAH) y Encuentro Social Hidalgo (PESH) sufrieron una transición de organismos nacionales a locales, con registro a partir del 1 de enero y 1 de mayo de este año, respectivamente.

Según la agrupación turquesa, cuando tenía registro nacional el dirigente Juan José Luna Mejía tenía un salario de 10 mil 155 pesos. De la lideresa pesista Sharon Madeleine Montiel Sánchez no existen registros.

PAN

Acción Nacional (PAN) renovó su comité el 2 de diciembre pasado, pero no pone a disposición de la ciudadanía la situación económica del presidente estatal, Cornelio García Villanueva. Los datos de 2018 señalan que el exdirigente y hoy diputado local, Asael Hernández Cerón, estuvo al frente del instituto sin paga.

PODEMOS

J. Dolores López Guzmán, quien abandera al partido local Podemos, con registro desde el 10 de abril del año pasado, percibió 18 mil 251.23 pesos al mes durante el año pasado. El tabulador correspondiente a este ejercicio fiscal no está disponible.

LOS CUMPLIDOS

Según el Sipot, el dirigente del PVEM, Carlos Conde Zúñiga, ocupa su cargo de manera honorífica. Este año el organismo no cuenta con recursos, pues no alcanzó al menos 3 por ciento de sufragios en la elección de diputados locales.

El presidente de Más por Hidalgo (MXH) –también con registro desde el 10 de abril–, Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz, obtiene 6 mil 500 pesos al mes, mientras, el perredista Héctor Chávez Ruiz declaró 10 mil 860.42 pesos.

mai