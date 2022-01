Ocultan información Administración y Contraloría de Pachuca, acusa regidor

PACHUCA.- Ricardo Islas Salinas, regidor de Morena, denunció opacidad de las titulares de la Secretaría Administración y Contraloría del Municipio de Pachuca a quienes acusado de entregar información imprecisa y fuera de tiempo.

Me veo obligado en hacer uso de esta tribuna. Como integrante de esta asamblea expongo una situación que como integrantes de esta asamblea vivimos diariamente con algunos funcionarios de esta administración: realizamos solicitudes de información y no son contestadas de manera oportuna en cuanto a su contenido y temporalidad", denunció.

El regidor de Morena recordó que nadie puede estar por encima de la ley, citó lo señalado en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, artículo 4 Bis, que dice que el derecho de petición debe ser atendido por los servidores públicos cuando se formule por escrito o por los medios que a efecto prevenga la ley de manera pacífica y respetuosa.

Te puede interesar Funcionarios de Pachuca libran rendir cuentas al Cabildo; rechazan comparecencias

"Sé de algunos funcionarios municipales que, lamentablemente, desconocen esta disposición constitucional; señalo de manera respetosa a la ingeniera Gabriela Morales Ríos, secretaria Administrativa del municipio y a Maricela Rodríguez Pasten, contralora municipal.

En el primer caso, al realizar de manera pacífica y por los medios señalados por la ley, simplemente, excede el término para contestar las solicitudes (de información) y sumado a esto nos limita de información como integrantes de este ayuntamiento, ya que nos envía información fuera de las especificaciones en las solicitudes", denunció.

En el caso de la Contralora del Municipio, dijo que han pasado diez meses que se aprobó una disposición administrativa que mandata que se inicie una auditoría de todos los recursos asignados a la operación del Rastro Municipal, pero no lo ha cumplido.

Se presentó el 5 de marzo de 2021 y no ha dado cumplimiento a un acuerdo donde se dictamina que se tienen que presentar los resultados de la auditoría. No podemos dejar pasar esta situación, así como en la votación donde se le nombró como contralora, alcanzando 15 votos a favor, su servidor le dio un voto de confianza, sin embargo, al paso del tiempo observamos resultados no esperados", expresó.

REGIDOR DEL PRI SALE A LA DEFENSA

Ante las acusaciones, Christian Saul Caballero, regidor del PRI, defendió a las servidoras públicas, pidiéndole al regidor de Morena se conduzca con veracidad antes de hacer alguna acusación.

Lee también en LSR Hidalgo: Atitalaquia: proyecto de basura confronta a vecinos, alcaldía y Esmex

Cuento, afortunadamente, con unas tarjetas informativas de la tesorera, con fecha del 18 de enero, signado por el regidor Ricardo Islas donde solicita el estatus o informe de la auditoría realizada al Rastro Municipal. Regidor: recordemos que tenemos una Ley de transparencia y muchos documentos no puede ser entregada previamente a las fechas estipuladas porque pueden entorpecer algún procedimiento. Le ruego que sigamos el procedimiento al pie de la letra para no entorpecerla", dijo.

De igual forma, mostró dos acuses, con los sellos de la oficina del regidor Ricardo Islas: "yo sí entro a la defensa de mis compañeras secretaria y le pido a usted que se conduzca con veracidad antes de hacer alguna acusación", aseveró.

En respuesta, Ricardo Islas lamentó la apreciación de su homólogo del PRI, reconociendo que le mandaron esos oficios. Sin embargo, señaló que el soporte argumentativo de estos oficios se los hizo con información del 12 de julio del 2021.

"Si para la compañera (Contralora) el tiempo para hacer una auditoría, después de un año, nada más dime (regidor Cristian Caballero), si se requiere de dos más...", expresaba el regidor cuando fue interrumpido por su contrario.

Como contador te puedo decir que una auditoría puede durar desde un mes hasta tres o cinco años, lo que se tenga que observar, porque ´yo soy contador e ingeniero financiero´. Me imagino que tú eres abogado, y es un procedimiento muy largo", expresó el regidor del PRI.

Por lo anterior, el regidor de Morena pidió respeto ante la interrupción, calificándola como una falta de respeto, al coartar su libre manifestación ante los ciudadanos.





sjl