Obligatorio, uso de cubrebocas en Atitalaquia; estas son las multas

ATITALAQUIA. - El ayuntamiento publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) una disposición para que dentro de 15 días sea obligatorio el uso de cubrebocas en vía pública para todas las personas que se encuentren en el municipio, hasta que esté en semáforo verde.

Menciona que será obligatorio en entornos públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener, especialmente en áreas de transmisión significativa basada en la comunidad.

Debe cubrir boca y nariz, además de que su uso no debe cubrir la Jornada de Sana Distancia y no deberá ser portado por menores de 2 años de edad o personas con dificultades o que por algún motivo no puedan quitarse la mascarilla sin ayuda.

Los operadores de los vehículos del servicio público de transporte de pasajeros, cualquiera que sea su modalidad, deberán hacer uso del cubre bocas KN 95 y promover el uso entre los usuarios; incluso, podrán solicitar la intervención de la fuerza pública para el cumplimiento de la medida.

El personal que labore en todos los centros de abasto, establecimientos comerciales, tianguis, mercados, o aquellos que manejen alimentos, venta de productos y servicios, deberán utilizar correctamente la mascarilla e incentivar la práctica entre la clientela.

En caso de que no se acate, las autoridades podrán sancionar a los ciudadanos con una multa de hasta dos veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir hasta 179.24 pesos.

