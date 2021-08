Nuevo máximo en Hidalgo: 225 casos de covid-19 confirmados en un día

Hasta este jueves, 18 municipios hidalguenses no han registrado muertes por coronavirus. (DGE)

PACHUCA.- En Hidalgo se registraron 225 contagios y confirmaron el fallecimiento de 12 personas por covid-19 en las últimas 24 horas, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

Hasta este jueves, hay 5 mil 898 contagios de del virus SARS-CoV-2 en Hidalgo, ya que de las 13:00 horas del 22 de julio a la misma hora de hoy se confirmaron 225 pruebas positivas de la enfermedad.

En dicho corte también se registraron 12 defunciones más por complicaciones relacionadas con el covid-19, por lo tanto, en Hidalgo han fallecido 936 personas a causa de la pandemia hasta el 23 de julio.

Según el resumen técnico estatal, seis personas murieron en Apan, Tepeji y Tulancingo, dos en cada municipio; así como en Almoloya, Pachuca, Tepeapulco, Tetepango, Tula y Zempoala se registró una defunción en cada uno.

Como indica @SSalud_mx, se suman 144 casos de personas de Hidalgo que están siendo atendidas en otras entidades federativas por #coronavirus. #NuevaNormalidad — Omar Fayad (@omarfayad) July 24, 2020

LOS MUNICIPIOS SIN DEFUNCIONES COVID-19

En Hidalgo 18 municipios no han registrado defunciones de pacientes covid-19, según las cifras del resumen técnico estatal, el cual refiere que 12 de ellos presentan contagios de coronavirus pero no muertes, mientras que seis no tienen casos ni decesos por la enfermedad.

Pacula, La Misión, Pisaflores, Tepehuacán de Guerrero, Eloxochitlán y Tlahuiltepa son las demarcaciones hidalguenses que no han reportado contagios del virus SARS-CoV-2 y por consiguiente no hay fallecimientos a causa de la pandemia.

Por otro lado, Chapantongo cuenta con 19 casos positivos de coronavirus, Mineral del Chico y Tenango de Doria tienen nueve, así como Omitlán de Juárez, Agua Blanca de Iturbide y Nopala de Villagrán han registrado siete, seis y cuatro, respectivamente, pero ninguna muerte por las complicaciones del padecimiento.

De la misma manera, Xochicoatlán y Yahualica tiene tres contagios, Nicolás Flores cuanta con dos y los municipios Huazalingo, Jacala de Ledezma, y Tianguistengo sólo han registrado un paciente covid-19 cada uno, el cual no ha fallecido.

PANORAMA NACIONAL

En México, 370 mil 712 personas se han contagiado de covid-19 hasta este jueves, de las cuales 8 mil 438 se confirmaron en las últimas 24 horas, según la información de la DGE. Además, hay 89 mil 547 sospechosos de haber contraído el virus.

El informe técnico también arrojó que 41 mil 908 personas han fallecido por complicaciones con la enfermedad, mientras que 236 mil 209 pacientes se han recuperado.

A nivel nacional, 53% de camas de hospitalización general están disponibles y 47% ocupadas. En camas con ventiladores, 62% están disponibles y 38% ocupadas. 2/2 pic.twitter.com/8wB8IozYqE — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) July 24, 2020





