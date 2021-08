Nuevo líder del Panalh indaga robo de 4 mdp y deslinda a Luna Mejía

No, yo debo decirte que hasta el momento no he encontrado nada al respecto, hasta lo que he revisado. Hasta donde tengo conocimiento, soy el primero en ver que esto se aclare, fue un hackeo que hicieron profesionales que se dedican a esa actividad. Las instancias correspondientes están sobre eso. Yo no puedo acusar a nadie, sería irresponsable".