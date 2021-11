Nueva Alianza busca regresar a ser partido nacional: dirigente estatal

PACHUCA.- El dirigente de Nueva Alianza Hidalgo, Sergio Hernández Hernández, señaló que existe la posibilidad que el organismo turquesa regrese como partido nacional para futuras elecciones, como la de 2024, aunque ahora está concentrado en obtener la mayoría de triunfos en las seis entidades con elecciones el siguiente año.

El 21 de septiembre de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la pérdida de registro del Panal, tras los comicios federales en los cuales contendió en la coalición con PRI y el Verde Ecologista; sin embargo, en entidades como Hidalgo, donde obtuvo más de 3 por ciento de la votación, puso solicitar su registro como partido local, con vigencia a partir de enero de 2019.

En la elección de 2018, los turquesas contendieron solos para las elecciones de ayuntamientos, en las cuales consiguieron cinco triunfos: Tianguistengo, Singuilucan, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Acatlán.

Sin embargo, Morena acordó con lo que quedaba del partido, es decir los organismos y asociaciones civiles en 17 estados, participar en las elecciones 2021. En Hidalgo ganó dos diputaciones de mayoría relativa y dos suplencias de diputaciones federales en Tepeapulco y Actopan.

El martes pasado, los aliados de la Cuarta Transformación refrendaron la alianza Juntos Haremos Historia para la elección en seis gubernaturas. Entre los dirigentes se encontraban Sonia Rincón Chanona, lideresa de la agrupación Fuerza Turquesa, y Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, exdirigente del SNTE en Hidalgo, quien forma parte del colectivo.

Al respecto, Sergio Hernández, actual presidente de Nueva Alianza en Hidalgo, explicó que la presencia del extinto partido nacional no ha desaparecido.

En este momento no te podría decir que se va a formalizar o que ya está, simplemente que no se ha perdido. Hoy tenemos una fuerza real en cada entidad y tenemos partidos locales. Lo importante será no perder esta conexión, estas relaciones y que el tiempo y las circunstancias no vayan diciendo".

CON CIEN MILLONES DE PESOS

El Panalh es el partido que más prerrogativas para actividades ordinarias y de campaña recibirá en 2022 debido a dos factores: el cálculo para los organismos locales se realiza con base en 65 por ciento de la Unidad de Medica y Actualización (UMA), no del 25 como ocurre con las agrupaciones con presencia nacional, además de que resultó beneficiado por la desaparición de los otros tres organismos locales que existían en Hidalgo.

Los turquesas ejercerán para la campaña de gobernador 53 millones 775 mil 422.62 pesos, con ministraciones mensuales de 10 millones 755 mil 84.52 pesos. Asimismo, por actividad ordinaria ejercerá 44 millones 812 mil 852 y por específica 2 millones 240 mil 642.61 pesos, equivalente a 47 millones 53 mil 494.61 pesos en total.





