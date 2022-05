Noviazgo solo fue un juego para Alfredo Adame: pachuqueña Magaly Chávez

PACHUCA.- Luego de que en el programa en el que participó Alfredo Adame terminara su noviazgo con Magaly Chávez , en el último episodio ella tomó la iniciativa de hablar, aunque él solo le contribuyó su intención de no seguir más la relación.

Y es que el actor mantuvo una actitud indiferente ante el cuestionamiento si quería "arreglar las cosas", pero solo respondió: "Yo no tengo nada que arreglar", a lo que la pachuqueña reaccionó con enojo y le aseveró que así no es una pareja .

Pero fue más allá y expresó: "... con razón no ha durado con nadie. Entonces no respetas lo que dices... A mí no me gustaría tener una pareja que el día de mañana yo la lleve a una reunión y empiece a decir eso".

Sin embargo, y de forma tranquila, Alfredo Adame le reviró con la propuesta de que no tenga esa pareja que dijo que alegó a Magaly Chávez y ella volvió a responder con comprender que entonces él estaba terminando el romance.

NO HABÍA CONOCIDO ESTA FACETA, ACOTA

En su momento de estar en el banquillo, Magaly Chávez comentó lo sucedido y confesó que la actitud que tuvo su ahora expareja con ella al intentar arreglar el noviazgo la encontró mucho y para mal, pues no había conocido esa faceta del también expresentador.

"No sabe pedir perdón. No sabe reconocer errores, eso me quiere decir que es una persona que no la quiero en mi vida. He conocido a ese Alfredo grosero, distante, egoísta. Un Alfredo que no conocía y que estoy totalmente impactado de lo orgulloso que es."

NO QUISO INTENTARLO, NO QUISO RECONOCER SU ERROR Y NO ME AMABA, AÑADE

Ante lo anterior, la exparticipante del programa de TV Azteca "Enamorándonos" expresó que la actitud de Alfredo Adame solo le expuso que él no se había tomado en serio la relación y había jugado con ella durante el tiempo que estuvieron juntos.

"Quien terminó la relación fue él y no quiso dar explicaciones, no quiso intentarlo, no quiso reconocer su error y eso me habla de una persona que no me amaba, que solo estaba jugando, que decía las palabras al aire y no las sentía. Eso es lo único que dio a entender."

PESE A ROMPIMIENTO, ADAME TRATA DE LLEVAR BUENA RELACIÓN

Luego de lo sucedido, durante el desayuno de los concursantes de "Soy famoso, ¡sácame de aquí!" Alfredo Adame le pidió un "besito de buenos días" a Magaly Chávez, pero lo rechazó; acción que lastimó al actor, pues confesó que no era lo que esperaba tras terminar.

"El cortar no quiere decir llevar una mala relación. Yo siempre trato de terminar mis relaciones de la mejor manera, sin exabruptos, ofensas ni nada... Como que me sentí un tanto, no culpable, pero como ando con el corazón tocado, pues me sentí incompleto."

Finalmente, él insistió en tener una oportunidad más para pedirle a ella que sea su novia nuevamente, pero la también presentadora prefirió no responder y mejor siguió el resto de sus actividades en el programa.