Nos prohíben hablar de la pandemia pero tercera vacuna me da seguridad: médico

PACHUCA.- Aunque todavía no hay hospitales saturados como el año pasado, sí va en aumento el número de pacientes ingresados a emergencias por problemas respiratorios en Pachuca, informó Daniel, médico en un nosocomio de la capital del estado.

En entrevista, omite su lugar de trabajo, pues médicos y enfermeras tienen la instrucción de no dar entrevistas o hablar de la situación de la pandemia al interior de los hospitales; sin embargo, describe que en las últimas semanas va en aumento la demanda atención de pacientes que llegan por emergencia respiratoria.

Él y sus compañeros de área conocen cómo se ve una persona que ya está contagiada de covid-19, en algunos casos saben cuándo será positiva al virus; tienen ya dos años en la primera línea de atención a enfermos de coronavirus, las largas jornadas les ha dado la experiencia para detectar los casos con solo verlos; en el argot médico se le llama ojo clínico.

Desde los últimos días del año pasado intuyeron lo que pasaría en las primeras semanas de este año, el aumento acelerado de casos positivos.

Es cansado, aunque duerma y sean días de descanso, en cualquier momento me van a decir que volveré a entrar. Se siente como si viviéramos lo mismo tantas veces, con angustia, con miedo. Yo tengo mucho miedo de que mi familia se contagie. Yo ya di positivo y no quiero que mi esposa o mis hijos pasen por esto".

La demanda de pruebas de covid-19 va en aumento a la par de la demanda de atención médica. La cuarta ola de contagios está tomando forma en la entidad. Desde hace unos días, y a la par de los incrementos de contagios, se han duplicado las horas de guardia.

Pese al cansancio, cientos de trabajadores de salud como Daniel siguen al frente en la primera línea de atención a pacientes con covid-19, la diferencia respecto al año pasado es que la mayoría fueron inoculados y desde la semana pasada empezó la jornada para suministrar la dosis de refuerzo.

Por lo menos ya nos tocó la vacuna, aunque uno haga lo mismo todos los días, no pierde el miedo, así ya vamos más confiados. Atender a los pacientes y luego a las familias, es más difícil de lo que se piensa, me ha tocado que hoy me grita, el hijo o el hermano y a los días, también da positivo. Tenemos que cuidarnos más".

VACUNACIÓN A PERSONAL MÉDICO

Daniel es uno de los 17 mil 981 trabajadores de salud de Hidalgo que recibió la tercera dosis de la vacuna contra covid-19. Está más seguro para seguir trabajando en el trato de pacientes de esta enfermedad.

El corte de vacunación a personal médico que rinde semanalmente la Secretaría de Salud de Hidalgo indica que la meta de vacunación es de 38 mil 660 personas de diferentes áreas, de ellas, 17 mil 981, ya tiene su re vacunación.

Eso representa al 47 por ciento de avance con esquemas completos y el 91 por ciento con una dosis. Cabe destacar que este personal recibió hace un año las primeras dosis de vacunación. El resto será inyectado en las siguientes semanas.

El entrevistado, además de llamar a la población a que se aplique la vacuna, también hizo un llamado para que las autoridades tanto federales como estatales aceleren la velocidad de inoculación; explica que de eso depende que el nuevo coronavirus con sus variantes no se siga extendiendo.





