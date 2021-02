"Nos pidieron un mes, ya se cumplió; ¿cuándo vamos a abrir?"

PACHUCA. - Comerciantes de la calle Guerrero en el Centro Histórico de Pachuca se manifestaron de manera pacífica y abrieron sus negocios al mediodía de este lunes de forma simbólica, sin ventas, para demandar una reunión con las autoridades y fijar una fecha para reiniciar actividades.

Ramiro Gutiérrez, presidente de la organización Procentro, señaló que el 5 de enero los cerraron "a la fuerza" y les pidieron permanecer así cuatro semanas, que se cumplen hoy, pero, dijo, el ayuntamiento no se ha acercado a brindarles información sobre fechas, planes u horarios.

"Ese es ahorita el problema principal del comercio: la incertidumbre de no saber por cuántos días nos quieren cerrar, cuántos días más. Los gastos siguen corriendo y la gente está desesperada, ustedes pueden ver que somos muchísimos y eso es lo que necesitamos que la autoridad se siente con nosotros".

Las cadenas grandes, dice, pierden hasta 400 mil mensuales por rentas que oscilan entre los 20 mil y los 100 mil pesos al mes, además del pago de obligaciones fiscales y salarios, en tanto que a los giros pequeños no les funcionan estrategias como las ventas a distancia.

Las ventas en línea para muchos son imposibles y para otros son marginales. Las ventas en línea son para los gigantes, los pequeños, hay compañeros que no tienen ni internet. Necesitamos volver a hacer el trabajo como antes, con las limitantes que la pandemia requiere. Los negocios necesitan oxígeno".

Aseguró que el director de Reglamentos de Pachuca se comprometió a gestionar una cita con el presidente municipal, Sergio Baños Rubio, que podría ser hoy por la tarde o mañana. También buscan otro encuentro con la Secretaría de Salud de Hidalgo.

La gente pregunta hasta cuándo estarán en esta situación. Nos pidieron un mes y ya se cumplió, hasta cuándo vamos a abrir", mencionó.

"Necesitamos regresar a trabajar, no queremos ayuda, no queremos dinero, no queremos descuentos, lo que necesitamos es que nos permitan seguir trabajando. En la calle de Guerrero somos poquito más de 250, en total en el Centro Histórico, rebasan los 500 establecimientos y de esos la gran mayoría están cerrados", añadió.

(Fotos: Oliver García)

jgp