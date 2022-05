"Nos llaman jotos, putos, maricas"; hay 17 casos de agresiones a personas LGBTQ+

{"quote":"Mi pareja me manipuló para darle dinero, abusó de mí sexualmente, me agredía con comentarios hirientes, me obligaba a tener sexo y tomo fotos sin mi consentimiento y me amenazó con publicarlas. Me quise quitar la vida por su culpa porque me hacía la vida difícil. Ahora me acosa cuando me lo llego a topar en la calle". "}