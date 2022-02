"Nos las arreglamos con garrafones, no hay agua hace un año": vecina de Pachuca

PACHUCA.– Cuando la presión del agua no llega a los tinacos de las colonias Ampliación y Santa Julia de Pachuca, Malena y los tres integrantes de su familia dejan de bañarse, usan desechables para no lavar trastes y compran garrafones para limpiar el sanitario.

Al igual que Malena, los vecinos de estas dos colonias -que se encuentran a menos de 15 minutos del centro histórico, el estadio Hidalgo y el puente atirantado-, padecen desabasto porque el agua no llega con potencia a las viviendas, un problema que se agudizó durante 2021.

Los colonos adaptaron tácticas similares a las de Malena, quien también almacena agua en cubetas durante la noche o madrugada, cuando la presión del líquido es mayor.

GARRAFONES, LA OPCIÓN ANTE LA ESCASEZ

Malena comenzó a rentar en la calle Chabacano de Ampliación Santa Julia a mediados de 2021, llegó el 15 de septiembre y notó que la presión del agua en las llaves no era normal, al momento no le dio importancia, hasta que la situación comenzó a causar molestias solo cinco días después del cambio de domicilio.

Le pregunte a la señora que me renta y me comentaba que en algunas ocasiones había baja presión y no se alcanzaban a llenar los tinacos. La vivienda que rento no cuenta con cisterna, por eso esperamos un día, dos, pero nos dieron cinco y no cayó agua con presión".

Malena reconoció que la potencia es mejor unos días que otros, pero cuando de plano el líquido cae a gotas, prefiere ir a las maquinitas de agua potable para rellenar cuatro garrafones de 20 litros, cada uno le cuesta 15 pesos.

Lamentablemente es demasiado desgastante estar sin el suministro de agua, hemos tenido que comprar garrafones de 15 pesos para lavarnos las manos, obviamente para el baño y el patio porque tengo perritos".

Debido a que en su casa son cuatro los integrantes, los garrafones son insuficiente para bañarse diario.

De plano cuando no cae nada de agua, le soy honesta, no nos bañamos, nos aseamos un día sí y un día no".

Cuando el agua no subió al tinaco de la azotea por la baja presión, lavar los trastes también se vuelve un problema, por eso Malena y su familia debe usar vasos, platos y cubiertos desechables, mientras que para lavar ropa asisten a las lavanderías.

Yo no lo acostumbraba, pero si no se alcanzan a lavar, ni modo que se queden malolientes y luego cuesta más trabajo porque se reseca la comida, he comprado platos de unicel, estamos en contra de los plásticos, pero a esa necesidad nos han orillado".

Adquirir una pipa de 850 pesos como lo hacen algunos de sus vecinos no es opción para Malena porque no tiene cisterna, otra de las alternativas es levantarse a la 1 y 6 de la mañana para llenar cubetas, pues en esos horarios la presión del agua se normaliza.

La idea de guardar agua por la madrugada la aprendió de sus vecinos, quienes le dijeron que la problemática es común desde hace tiempo, pero empeoró durante 2021.

Me comentaron algunos vecinos que se levantan en la madrugada y con una manguerita medio llenan algunos tinacos que tienen en los patios de sus casas, no en la azotea".

Tras las irregularidades, Malena evalúa si se cambiará o no de domicilio, pues considera injusto pagar por un servicio de mala calidad.

También refirió que la problemática ya la planteó por vía telefónica y de manera presencial a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), pero le niegan el desabasto.

En diciembre fui a pagar mi agua y aproveché para comentarlo en Caasim, le dije a la señorita, me preguntó mi dirección, pero me respondió: no señora, no diga eso, hay suficiente bombeo para esa zona. Yo estaba pensando ir con varios vecinos y exigir el servicio, pero con esas contestaciones no creo que nos hagan mucho caso".





sjl