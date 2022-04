Nos faltan 7; la PGJEH publicó en 22 días 15 fichas de búsqueda para mujeres

PACHUCA.- ¡Nos faltan 7! Durante el transcurso de los 22 días que van del mes de abril, la Procuraduría General de Justicia en el Estado Hidalgo notificó la desaparición de 15 mujeres en la entidad, a través de la publicación de las fichas de búsqueda correspondientes.

De esas 15 mujeres, 7 siguen sin localizar; al momento, solo ocho fichas han sido desactivadas; es decir, las mujeres han regresado con sus familias sanas y salvas, informaron.

Dulce, Carla, Diana, Gabriela, Nicolasa, Yesenia, mujeres entre los 20 y 50 años de edad, así como una menor de edad de 14 años, y otra de 15, desaparecieron entre marzo y abril de este año. Solo el caso de dos de ellas, Carla y Dulce, quienes desaparecieron desde 2018 y 2019, respectivamente. A la fecha, no hay indicios de ellas.

Los municipios en donde se les vio por última vez son Jacala, Pachuca, Huejutla, Actopan, Mineral de la Reforma y Chilcuautla.

En Actopan, Diana, de 15 años de edad desapareció el 31 de marzo, mientras en Huejutla, está la búsqueda de otra menor de 14 años identificada con las iniciales V.Y.R.R, vista por última vez el 6 de abril.

Las mujeres Yesenia y Nicolasa de 40 y 50 años respectivamente desaparecieron en los últimos días de marzo. Según los datos en la ficha de búsqueda de Nicolasa, fue vista por última vez en Chilcuautla el 21 de marzo; Yesenia desapareció en Pachuca el 27 de marzo.

En este mes, la PGJEH también publicó la ficha de búsqueda de dos mujeres desaparecidas desde 2018 y 2019. La primera, Carla Donaji, quien desapareció a los 23 años de edad el 27 de septiembre de 2018, y Dulce Esmeralda, desaparecida desde el 8 de julio de 2019 en Jacala de Ledezma cuando tenía 30 años de edad.

EL CASO DE KARLA GABRIELA , SIGUE ACTIVA SU FICHA



Un caso particular es del de Karla Gabriela Villagómez Butrón, de 17 años de edad, a quien se le vio por última ocasión en Mineral de la Reforma, el 31 de marzo de 2022, y días después la joven divulgó un video donde pidió que no la buscarán más. Cabe mencionar, a la fecha el video ya no está disponible y la ficha de búsqueda para Karla, sigue activa.

De acuerdo con la organización civil Sonrisas Pérdidas a Karla la vieron afuera de la Preparatoria número 4 momentos antes de su desaparición.

Aquella ocasión, vestía pantalón de mezclilla, una sudadera con detalles navideños y uñas postizas en tonalidades moradas.

El 2 de abril, en una página de Facebook se publicó un video donde Karla habla frente a la cámara para señalar que no estaba desaparecida, ni secuestrada e incluso, refirió que ya se había comunicado con sus familiares y padres.

Tuve algunos problemas personales, pero ya está todo solucionado y arreglado (...) Muchas gracias por compartir mi fotografía, lo único que les puedo pedir es que dejen de compartir esas fotografías", dijo.

Al día siguiente de la difusión del video, en redes sociales continuó la difusión de su rostro, tras señalar que la menor aún no era localizada. La ficha que emitió la Procuraduría de Hidalgo continúa activa.

