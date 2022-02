Nombran a Ariadna González presidenta temporal del IEEH

PACHUCA.- Tras la destitución de Guillermina Vázquez Benítez del cargo de Consejera Presidenta, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) nombró a Ariadna González Morales para el puesto titular de manera temporal.

La decisión fue tomada la tarde de este jueves, la votación se realizó de manera unánime por las Consejeras Ariadna González Morales y Miriam Saray Pacheco Martínez así como los Consejeros Alfredo Alcalá Montaño, Guillermo Corrales Galván, y Christian Uziel García Reyes.

Dicha determinación será hasta en tanto el Consejo General del INE nombre o en su caso ratifique, a la Consejera Presidente Provisional que estará en funciones hasta la designación de la nueva Presidencia, por lo que la Presidencia Provisional quedará determinada por el Órgano Nacional entre el 7 y el 11 de febrero.

Posterior a que concluya el periodo de impugnación de la resolución referida ante las instancias jurisdiccionales y la misma en su caso, se encuentre firme, el INE dará pie al procedimiento de selección para nombrar a quien ocupe por un periodo de 7 años la Presidencia del IEEH, así como la Consejería que ha quedado vacante.

El IEEH señlaó que el Proceso Electoral Local 2021-2022 para la renovación de la gubernatura del estado de Hidalgo "continúa de manera segura y eficaz conforme a lo planeado en el Calendario Electoral aprobado, toda vez que al frente de los trabajos que conlleva la organización y desarrollo del mismo se encuentran las consejerías electorales, a través de las diversas Comisiones, la Secretaría Ejecutiva, así como las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, los 18 Consejos Distritales y la totalidad del personal que conforma este Instituto".

Cabe recordar que Vázquez Benítez fue removida de su cargo como presidenta luego de la Resolución UT/SCG/PRCE/CG/13/2020 y acumulado del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que se determinó la remoción de la Consejera Presidenta de este Organismo Público Local Electoral (OPLE) y un consejero más.









