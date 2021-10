"No voy a parar hasta que estés conmigo": madre de Lalita

Te hablo a ti Maximiliano Royo Rojas, quiero que me entregues a mi hija, que me la entregues viva, porque si fuiste capaz de contratar a gente para que la sacaran de mi casa, no sé qué seas capaz de hacer (...) no te escudes bajo la idea y bajo el concepto de que eres su papá, ningún hombre tiene que tratar así a una mujer y mucho menos a una niña de 10 años".