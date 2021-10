"No tenemos ni una tabla para volver a empezar", damnificados de Tula

PACHUCA.- "No tenemos ni una tabla para poder empezar. El apoyo económico que exigimos no es una dádiva, es para una reconstrucción pues necesitamos que nos repongan todo lo que perdimos debido a una inundación creada, no fue natural, pues por una decisión del gobierno se abrieron las compuertas para inundar a Tula".

Así lo expresaron locatarios y tianguistas de Tula, quienes se manifestaron este martes afuera del Congreso de Hidalgo, para solicitar el apoyo de diputados locales, a 46 días de la inundación ocasionada por el excedente de agua que desbordó el río Tula el pasado 6 y 7 de septiembre; de acuerdo con versiones no oficiales, se abrieron las compuertas del Túnel Emisor Oriente para evitar la inundación de la Ciudad de México y el Estado de México.

"Cuando el nivel del agua cochina que venía de la Ciudad de México bajó, quedó como un metro de lodo podrido, no se pudo salvar nada. Perdimos mercancía y enceres de nuestros negocios como tables, tarimas, tubos... y todo eso nos lo hicieron tirar", dijo en entrevista Mario Romero Torres, fundador del tianguis municipal de Tula.

El comerciante indicó que son alrededor de 400 locales afectados, que impactan directamente a mil 200 y mil 400 familias que dependen la venta de zapatos, ropa, comida, frutas, verduras, entre otros.

Para reactivar nuestra actividad económica necesitamos que nos repongan lo que perdimos. Hoy no tenemos nada, exigimos de manare pacífica", reiteró el comerciante.

SI LE INTERESARAMOS, AMLO YA ESTARÍA AQUÍ

Luego de que el pasado 2 de octubre, en Acaxochitlán, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se comprometió a visitar en 15 días Tula, los comerciantes pidieron cumplir su palabra.

Si de verdad le interesáramos ya estuviera con nosotros, es importante las relaciones bilaterales con el país vecino, pero nosotros también somos de importancia y ahí deja qué desear el presidente. No tengo ningún empacho en decirlo, pues somos más de mil familias en zozobra y él no tenga esa insensibilidad de atendernos", indicó.

