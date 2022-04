"¡No te detengas!" Mujeres denuncian agresiones mientras manejaban en Pachuca

PACHUCA.- Mientras circulaban por diferentes puntos de la ciudad, dos mujeres fueron agredidas mientras su vehículo estaba en marcha; a las dos les aventaron objetos que causaron daños a sus autos. En ambos casos decidieron no detenerse y seguir su camino, por temor a que se tratara de un posible asalto, secuestro u otro tipo de delitos.

Eran las 6:20 de la mañana de este 29 de abril, cuando María dejó a su esposo para que él tomara el camino a su trabajo, de regreso, pasaba por la farmacia Guadalajara en la zona escolar de la colonia Forjadores cuando reventaron su vidrio trasero.

"Lo primero que hice fue llegar a la gasolinera y detenerme, me dice mi papá que posiblemente me querían asaltar, veo que Pachuca ya no es lo que era antes, hay mucha inseguridad y más si te ven sola, de verdad cuídense mucho y nunca se detengan, no sabemos que quieren estas personas. Nunca se paren, sigan y lleguen a un lugar seguro, cuídense todas".

Su relato fue publicado en Facebook junto con las fotos del daño, los restos de su vidrio trasero quedaron dentro de asiento.

Una hora después de lo sucedido hizo el reporte al 911: "lo primero que hice fue llegar a la gas y le hablé mi papá, de verdad nunca hay que orillarnos cerca de donde ocurre algo así, me cuentan que a un chico se le subieron al carro y lo golpearon, mismo modo, le querían quitar el carro".

La segunda mujer prefirió omitir su identidad, ella narró que circulaba en la carretera Pachuca-Tulancingo a la altura de la colonia 11 de Julio, cuando escuchó el sonido del golpe en su auto, "disminuí la velocidad, pero afortunadamente el copiloto me dijo: ¡no te detengas! y así lo hice".

Alcanzó a ver que un objeto había sido estrellado en su auto sobre el medallón, y otro en el cristal de la puerta trasera del lado del copiloto.

"Deberíamos tener la seguridad garantizada, en este caso topó en algo material, pero pudo ser peor. Cuídense, si son mujeres de preferencia no anden solas, ahora ya ni con el auto en movimiento estamos a salvo".

Ambas reiteraron que las agresiones se quedaron en daños materiales.

