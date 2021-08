No son tiempos para hablar de candidaturas a gobernador: Caballero

No son los tiempos en el marco de las reglamentaciones partidistas ni en el marco constitucional. Todo mundo anda inquieto, es una cuestión natural, sin embargo, nada de lo que se pueda estar mencionando lo podemos considerar oficial, no hay un candidato definido, no hay género. Recordemos que se juegan seis gubernaturas en el país, tres tienen que ser hombres y tres mujeres".