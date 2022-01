"No somos gente de El Michoacano, somo humildes": esposa de custodio preso

TULA.- A Olivia Mendoza Serrano se le acabó el dinero para seguir pagando un abogado particular, planea solicitar uno de oficio para continuar la defensa de su marido, uno de los nueve custodios del Cereso de Tula vinculado a proceso por la fuga de El Michoacano.

La mujer asegura que su esposo no tiene vínculos con José Artemio Maldonado Mejía ni con el grupo Pueblos Unidos, por el contrario, dice que durante 21 años se desempeñó dentro del Ejército, la Policía Bancaria y en la Subsecretaría de Reinserción Social de Hidalgo.

Nosotros somos gente humilde, si fuéramos gente de El Michoacano, no nos habría abandonado como ahorita están haciendo el gobernador y las corporaciones. Del Centro General de Ceresos no hemos recibido ningún apoyo, ningún respaldo, simplemente los entregaron, póngalos a disposición, y no se me hace justo que personas que han dedicado su vida al servicio ahorita estén implicadas por no contar con los suficientes recursos para hacerle frente a esta situación".

La madrugada del 1 de diciembre, el marido de Olivia estaba de guardia cuando una camioneta derribó la puerta del Cereso de Tula, según captaron las cámaras de vigilancia de la penitenciaria.

El vehículo utilizado para tirar la puerta del Cereso fue abandonado en la carretera Tula-Chimimaloya

Escaparon nueve reos, de los cuales, tres fueron reaprendidos y permanecen prófugos seis, entre ellos El Michoacano y su hermano Mariano Maldonado Mejía.

Un día después, autoridades del estado confirmaron la detención de otras 10 personas involucradas con el escape, para el 17 de diciembre la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) anunció la aprehensión de nueve guardias de seguridad, uno de ellos es la pareja de Olivia, quien cumplió dos semanas preso en el Centro de Reinserción Social de Pachuca.

Fachada del Centro de Reinserción Social de Pachuca

Olivia asegura que su esposo no tenía chaleco antibalas ni el armamento para enfrentar al grupo armado que irrumpió en la prisión, que ninguna corporación de seguridad tuvo la capacidad para reaccionar rápido ante el ataque.

No fueron las únicas medidas de seguridad que esa vez el comando armado rebasó. El comando armado tuvo tiempo de detonar bombas sin ser detectado por alguna otra corporación policiaca, el MP estuvo a un lado y tampoco pudo reaccionar, más sin en cambio a los custodios sí les piden que hubieran abierto fuego cuando a lo mejor ni balas tenían".

Barda perimetral del Cereso de Tula

Después de la fuga, el procurador Alejandro Habib Nicolás informó que los hermanos Mejía Maldonado Mejía estaban detenidos por delitos del fuero común, por tal motivo fueron recluidos en una penitenciaria estatal. Aunque para Olivia Mendoza el sitio no tenía las condiciones de seguridad para albergar a delincuentes como El Michoacano.

El Cereso de Tula no cuenta con las medidas como para haber recibido a personas de esa talla, es inaceptable que los hayan ingresado a ese Cereso cuando ni siquiera cuenta con una puerta blindada, los custodios ni tienen chaleco antibalas, el armamento es nada comparado con el que usó el comando armado, eso lo sabemos todos, que la barda perimetral se está cayendo de oxidada".

El 28 de diciembre se llevó a cabo la audiencia en la que la pareja de Olivia y ocho guardias más fueron vinculados a proceso por la evasión de reos de Tula.

Puerta del Cereso de Tula después de la irrupción del grupo armado

La esposa menciona que la vinculación a proceso se dictó para prevenir una fuga de datos y no porque el MP demostrara que existían elementos que relacionaran a su familiar con actos de confabulación con los presos evadidos.

El MP solicitó su relevo porque no podía con el caso, habían tenido una sesión con receso cada dos horas. Suspendieron los recesos mientras se tomaba el veredicto final. El veredicto que dio la juez es que se les vinculó a proceso para que no fueran a soltar información de cuáles son las estrategias del MP, porque hay más a parte de los nueve detenidos, hay otros que solicitaron amparo y para que no les vayan a soltar información y no les entorpezcan más su investigación y se entorpezca el proceso".

A la familia Mendoza Serrano se le terminó el dinero para seguir pagando a un abogado particular, prevé solicitar un defensor de oficio y llevar el caso ante un juzgado federal.

PROCESO JUDICIAL CONTRA LOS GUARDIAS

- 1 de diciembre, el día de la fuga, los custodios del penal de Tula fueron llamados a declarar como testigos.

-17 de diciembre, la Procuraduría General de Justicia cumplimentó la orden de arresto de nueve custodios que se encontraban de guardia la madrugada de la fuga de nueve internos del Cereso de Tula.

A los servidores públicos se les imputó el delito de evasión de reos agravada.

-22 de diciembre, se llevó a cabo la audiencia inicial de los nueve imputados. El procurador del estado, Alejandro Habibi Nicolas, informó que los imputados quedaron a disposición del juez de control de Pachuca y se acogieron al criterio de duplicidad del término de 144 horas.

-23 de diciembre, se efectuó la continuación de la audiencia, en la que los nueve servidores públicos fueron vinculados a proceso por el delito de evasión de presos agravada.

La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.





sjl