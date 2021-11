"No somos delincuentes"; artesano de Tulancingo recupera mercancía incautada

TULANCINGO.- Autoridades de Tulancingo regresaron las artesanías que fueron decomisadas el pasado sábado 13 de noviembre a Horacio García García, artesano de Huapalcalco quien, derivado de esta situación, realizó una protesta pacífica en el centro del municipio.

Me devolvieron mis artesanías, sin embargo, seguiremos luchando por tener espacios dignos, pues nosotros los artesanos no somos delincuentes sino difusores culturales, de una historia que no se debe de perder", expresó en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

Hace unos días, la Dirección de Mercados le regresó aretes, pulseras, anillos, collares y libretas hechas a mano, además de accesorios decorativos como un caracol marino que sirve como trompeta para danzas ancestrales y le asignó un espacio en la calle Miguel Hidalgo.

Horacio, quien desde el domingo pasado protestaba con pancartas en la vía pública, indicó que hace unos días, de manera sorpresiva se le acercaron inspectores y el titular de la Dirección de Mercados de Tulancingo.

Me dijeron que podría pasar por mis cosas y que no se me cobrarían nada. Además, me dieron un lugar en la misma calle para que pueda vender mis artesanías, no me ofrecieron ninguna disculpa, solo eso", indicó.

El día del decomiso de su mercancía, Horacio dijo que fue intimidado por un policía, quien le dijo "qué lástima que no llegue antes (durante el decomiso), sino me hubieras visto cómo te hubiera ido, así que cuídate".



Horacio dijo no sentirse ofendido por tal acción, sin embargo, pidió a las autoridades del municipio y del estado que permitan instalación de puestos en Jardín de la Floresta, desde hace años vendedores ambulantes fueron retirados del espacio público.

En las campañas electorales, siempre nos prometen (los políticos) que nos van a respaldar como artesanos, pero en lo personal no lo hemos visto, por ello, pedimos que esta vez cumplan con eso, pues nosotros somos un sector afectado durante la contingencia del covid-19", expresó.

sjl