"No sé dónde está el dinero y no me interesa, me interesa que paguen": SNTE

PACHUCA.- Esta mañana varios contingentes de profesores agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación(SNTE) bloquearon accesos a Pachuca. A la plaza de Toros llegó el secretario general de la sección 15, Luis Enrique Morales Acosta, quien declaró que no hay tensión en las mesas de negociación para que los gobiernos federal y estatal paguen aguinaldos y bonos a trabajadores homologados y sindicalizados.

La concentración empezó desde las 8:00 horas en diversos puntos de la ciudad, uno de ellos fue la plaza de Toros, donde se concentraron autos y personal de distintas áreas del sistema educativo.

Primero cerraron el carril de ingreso a la ciudad, en dirección al centro de la capital, de inmediato provocó la molestia de conductores.

Una mujer se acercó al contingente, les solicitó abrir el paso ya que transportaba sangre en una hielera para uso médico y podría echarse a perder si perdía la temperatura adecuada, unos minutos después le permitieron el paso.

Más tarde una caravana salió en dirección al edificio naranja de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), ubicado en el bulevar Ramón G. Bonfil, mientras que otro grupo de docentes con pancartas y autos cerró el carril frente al fraccionamiento Juan C. Doria.

Ahí llegó Morales Acosta, quien dio un breve mensaje a los trabajadores "se va a pagar tengan la certeza de que se va a pagar".

En entrevista con LSR Hidalgo, explicó que la negociación sigue igual, ya que desde hace varias semanas les han dicho que los pagos pendientes están por llegar. Reiteró que estas prestaciones debieron cumplirse desde diciembre del año pasado.

Unas horas antes, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dijo que el depósito tardará algunos días ya que deben trabajarlo en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al respecto el dirigente sindical resaltó

Eso vienen diciendo desde hace varios días y no pasa nada"

Agregó que desconoce si el dinero está en manos del gobierno estatal o federal: "no sé y no me interesa, lo que me interesa es que les paguen".

Agregó que la certidumbre de los trabajadores es que los órdenes de gobierno firmaron una minuta para que estos pagos de aguinaldo a homologados y bonos de fin de año a jubilados lleguen a las cuentas del personal.

El contingente se dirigió en caravana hacia las instalaciones del Sindicato, en bulevar Ramón G. Bonfil. Luego rompieron filas en Plaza Galerías.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo precisó que ya fueron retirados los siguientes bloqueos:

-Carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, a la altura de colonia de Distribuidor Vial La Paz, municipio de Mineral de la Reforma

-Carretera Pachuca-Actopan, a la altura de puente La Concepción, municipio de San Agustín Tlaxiaca

-Carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura de La Providencia, municipio de Mineral de la Reforma

-Bulevar Felipe Ángeles, a la altura de colonia Juan C. Doria, municipio de Pachuca





