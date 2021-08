No se concretaría mercado para ambulantes en gobierno de Tellería

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, consideró que no podría existir el mercado (ESPECIAL)

Yolanda Tellería Beltrán, presidenta municipal de Pachuca, planteó la posibilidad de que en su administración no se concrete la edificación de un mercado para los comerciantes ambulantes agremiados a la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh).



Ayer, Óscar Pelcastre Almanza, líder de estos ambulantes, se reunió con autoridades municipales para exigir la edificación de un inmueble para que los comerciantes vendan sus productos, propuesta que data desde hace más de dos años.

Sin embargo, Tellería Beltrán dijo que el ayuntamiento aún está en la gestión de recursos para dicho proyecto, aunque agregó que hasta el momento no hay un predio para la edificación del mismo y tampoco apoyo del gobierno estatal.

"No hemos tenido suerte, ustedes saben que los recursos han estado muy limitados".

Asimismo, puntualizó que la construcción del mercado fue un compromiso que pactó con cinco organizaciones de comerciantes, más no la que lidera "El Perro" Pelcastre.

"El ayuntamiento y Óscar no ha firmado ningún convenio, no hemos tenido ninguna firma entre nosotros (...) yo realmente no reconozco (el convenio)".

La edil agregó que su administración no permitirá que los ambulantes se instalen en el primer cuadro de la ciudad de Pachuca, aún con la amenaza de "El Perro" Pelcastre con regresar a instalar sus puestos si es que no hay respuesta del ayuntamiento.

Dichas declaraciones fueron emitidas tras la presentación del tercer Festival Cultural Minero que se llevará a cabo del 16 al 18 de agosto en el marco del mes de la juventud.

