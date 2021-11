"No puedes venir así", discriminan a joven en su trabajo, esta es la historia

PACHUCA.- "No puedes venir así", le dijo el jefe a Iván. Él es un joven empleado de la empresa de helados de yogurt Nutrisa, quien señala ser víctima de discriminación por usar delineador.

Iván Cortés cuenta así su historia en redes sociales y asegura ha interpuesto una denuncia ante inspección del trabajo de México, por los hechos.

A través de su Twitter Iván comparte que ha laborado para la empresa cerca de 3 meses, mismos en los que se ha dedicado a cumplir con sus labores y a intercambiar una que otra palabra con otros de sus dos compañeros.

Un día, de trabajo solo a doble jornada decidió asistir con un delineado color azul cielo en sus ojos.

Dije: Al fin que voy a estar solo, no va a estar mi compañero ni el gerente. Ese día me tocaba recibir pedido, donde vienen cosas como los vasitos o los toppings", tuiteó.

Durante el día, le notifican recibirá la visita del supervisor de Recursos Humanos. Iván cuenta todo iba bien hasta que la persona lo miró fijamente y le dijo: "No puedes venir así, y te encargo que no vuelvas a venir así".

Ese día dije "bueno pues me llevo este delineado, es azul, oscuro, no se ve, está más discreto".

Toda la mañana transcurrió normal hasta que llegaron mis compañeros, algo tarde. pic.twitter.com/zcPPzwrtZN — Iván Cortés ?? (@ivan_corthdz) November 3, 2021

El hecho fue reportado con el gerente, quien de nuevo prohibió a Iván asistir al trabajo con delineador e incluso, comenta, lo dejaron abrir todos los días.

Iván intentó ahora con un delineado de color azul marino, "más discreto" apunta; sin embargo la respuesta de su jefe fue la misma: "Ese maquillaje, ya se te había dicho que no puedes venir así. Hazme el favor de despintarte".

Iván decidió hacer caso omiso, alegando compañeras de trabajo en otras sucursales acuden con maquillaje y no son castigadas ni lo tienen prohibido, además agrega que en el contrato no viene alguna restricción sobre el uso de maquillaje ni en hombres ni mujeres.

"Después platiqué con el gerente y me dijo que pues él no tiene problemas con el maquillaje, ni nada. Solo que sigue órdenes. Y pues lo siento, pero esto no se va a quedar así.

"Y pues bueno, ya denuncié a la empresa ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) por la clara discriminación que ocurrió hacia mi persona".

Lee también en LSR Hidalgo: Este viernes inicia grabación de serie Sangre tras las rejas, en Tula de Allende

Muchos usuarios festejaron la valentía del joven así como criticaron a la empresa y sus tratos con los empleados.

Finalmente, Iván compartió la captura de un mensaje en el que también se amenaza a otros trabajadores.

"Si alguno tiene quejas, será suspendido sin goce de sueldo. Mejor aseguramos que los clientes molestos se vayan satisfechos. Ojo con la actitud", fue el mensaje de la distrital de Nutrisa.

Tampoco hay un código de vestimenta por la reciente actualización de los uniformes. Ni en el contrato. Y pues nomás les dejo esta captura de esta amenaza de la distrital, claramente ilegal (Art. 42, 43 y 107 de la LFT). También me enteré de casos de acoso sexual e incriminacion?? pic.twitter.com/FRs7T88UvY — Iván Cortés ?? (@ivan_corthdz) November 3, 2021

jgp