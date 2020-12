"No por andar de fiestas acaben en el panteón": Fayad

El mejor escudo contra esta pandemia es tu casa. Hay que quedarse en su casa si no tienen a qué salir. Hay que dejar de lado las fiestas, los festejos decembrinos, de fin de año, de Reyes, ya tendremos oportunidad de hacerlo, pero hoy una posada en una colonia significa un contagiadero, no hagan fiestas más que en la intimidad de su hogar. No vayan a hacer posadas, se los pido, por favor, es por su bien y por su seguridad. No por andar de fiestas acaben en el panteón".