No podemos seguir con políticos que no defienden a Hidalgo: Julio Valera

No podemos seguir con políticos que no dicen nada cuando se le quitan 2 mil 500 millones de pesos a nuestro estado, y nadie sube a una tribuna para defender a Hidalgo, no podemos ir con políticos que no hacen nada en los congresos, nosotros queremos trabajar porque traemos una propuesta muy clara, vamos por más recursos para nuestro estado y fundamentalmente, para los municipios", explicó.