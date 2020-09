No podemos comprometernos a quitar los parquímetros: Vargas

PACHUCA.- El candidato a la presidencia municipal de Pachuca por la candidatura común "Juntos Haremos Historia en Hidalgo", Pablo Varga, señaló que no se puede comprometer a retirar los parquímetros, pues el contrato afectaría las finanzas del municipio.

"Nuestro compromiso es concientizar a la población de la actual situación que se vive en Pachuca. Queremos ser claros, no podemos comprometernos a quitar los parquímetros, pues existe un contrato leonino que afectaría las arcas municipales, la exalcaldesa panista (Yolanda Tellería), prometió quitarlos; sin embargo, no lo hizo, por el contrario, incrementó su número, y aún falta que coloquen al menos el doble de los que actualmente hay", explicó.

Ante vecinos del fraccionamiento San Javier, Pablo Vargas expuso que la anterior administración "lo único bueno" que hizo con el contrato de parquímetros fue incrementar el porcentaje que le corresponde al municipio.

"El último gobierno priista fue el encargado de firmar a espaldas de los pachuqueños el contrato para la colocación de los parquímetros, del cual, las arcas municipales solo recibían el 10 por ciento; con la administración panista anterior, solo se modificó y Pachuca recibió el 40 por ciento y el 60 por ciento para la empresa".

Vargas González dijo que "no podemos ir por un voto fácil e ir contra los parquímetros, o pedir su revocación, no somos demagógicos, venimos a informar, venimos a generar la concientización entre los y las pachuqueñas, queremos que se informen de cómo se dieron las cosas".

Por último, pidió hacer conciencia de las necesidades de la capital hidalguense, "las anteriores administraciones han gobernado a espaldas de los ciudadanos, nosotros no vamos en contra de la ciudad, no podemos comprometernos a algo que no vamos a cumplir, pero si podemos decir claramente como están las cosas.