"No, nos tomaron en cuenta", dice gasero comisionista sobre tope de precios

Ahora que el presidente fijó el precio en 11.95, aquí en Hidalgo pues les quitó a los dueños de gas, dos de esos pesos, entonces ya no es toda esa ganancia, ya sólo hay tres pesos, y las empresas ya no nos quieren dar chance, porque entonces, ya no hay como nos paguen a nosotros, y luego salieron con que nos daban 50 centavos (...) El dueño dice: pues así ya no conviene ser comisionista".