"No nos han dado ningún apoyo"; intenta rescatar su negocio en Tula

TULA.- La mañana después de la inundación del 6 y 7 de septiembre en Tula, Magdalena Baltazar levantó la cortina de su negocio para encontrarlo casi destruido por el agua. A casi tres meses, la ayuda que ha llegado es poca.

Desde hace más de 19 años ha dedicado su esfuerzo a su estética, ubicada a unos metros de donde se desbordó el río Tula. Cuando volvió a su negocio lo encontró entre lodo y el agua que entró más de medio metro en esa parte.

Ese día limpio a fondo, mientras alrededor todos los negocios también lo hacían. La jornada de limpieza duró casi una semana, el terreno es irregular en esa zona. Casi frente a su negocio un auto estaba cubierto totalmente por el agua.

Desde que anunciaron los apoyos a los sectores comerciales Magdalena tuvo un respiro, pero al ver que no llegaban decidió poner en pie su negocio. Fue así como ella misma limpió sus sillones para cortar el cabello y los muebles en los que realiza los procedimientos del estilizado de cabello.

En entrevista, detalló que al no contar con recursos suficientes para comprar todo de nuevo, limpió y desinfectó sus propias cosas y utilizó sus ahorros para comprar lo indispensable.

Con más de 19 años de experiencia tiene su negocio con clientela fija, la buscan para seguir con el cuidado de su cabello y para otros procedimientos que también realiza. De su voz sale: "no nos han dado ningún apoyo".

Ella recibió un descuento en la licencia de funcionamiento, cuando acudió a la renovación de su pago al ayuntamiento le pidieron que por ser afectada firmara un recibo por 620 pesos que es lo que correspondía a su pago.

"Me dijeron: tú fuiste afectada y me dieron el recibo por 620 que porque ellos no lo pueden meter en ceros, por eso firmé el recibo así, aunque no pagué nada".

Explicó que la hoja también tiene un agradecimiento para la Presidencia Municipal, encabezada por Manuel Hernández Badillo, aunque la hoja está hecha por ellos mismos.

"Creo que es el único pago que voy a recibir de ellos. Me dijeron: nomás tienes que firmarle este reconocimiento al presidente; hasta yo dije pero si él no nos ha dado nada. Con eso no pago un sillón".

Una constante en las denuncias de los damnificados es que, pese al censo, no les notifican para entregarles los beneficios, ya sea del gobierno federal o municipal.

Apoyo como tal no se ha visto, a veces los entregan y avisan. Un día yo iba para Pachuca y un compañero me dijo que iban a entregar apoyos, si no, ni me entero porque luego no hablan. Ellos tienen un teléfono de todos los que nos perjudicamos para que les avise con tiempo".

Agregó que otra asociación le regaló un mueble; "así me dicen, le regalo esta cantidad para que se compre unas tijeras o algo". En general su pérdida la calcula en unos 40 mil pesos.

Por último, reiteró que, para tener acceso a entregas, la población debe buscar en varias ocasiones a las autoridades y buscar que sean contactados por otros medios o por los mismos vecinos que les avisan hora y lugar de entregas.





mai