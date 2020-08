"No nos cansamos, te estamos buscando"; marchan por desaparecidas

PACHUCA.- "No nos cansamos, Mariana te buscamos", "No estamos todas, nos falta Yasmin", fueron algunas de las consignas que un grupo de mujeres gritó a su paso por las calles del centro de la ciudad, para solicitar que la Procuraduría General de Justicia (PGJH) de atención a las familias de las desaparecidas en Hidalgo.

Del Reloj Monumental de Pachuca a la plaza Juárez, unidas con un lazo morado, las inconformes marcharon para visibilizar el problema de violencia de género que aqueja a las mujeres hidalguenses. Ya en la plaza, colocaron cruces frente al Palacio de Gobierno y algunas veladoras.

"Los nombres de las víctimas no deben olvidarse y mucho menos las situaciones por las niñas, adolescentes y mujeres ya no están con vida, no somos sólo un número, somos mujeres con historia y con familia".

Demandaron a los ayuntamientos no desatender el tema de los feminicidios, sólo porque este es de competencia estatal y pidieron que durante la pandemia den trámite a los señalamientos por violencia familiar, cuestión que se agrava por el confinamiento.

"A los candidatos les pedimos que no usen nuestra lucha legítima para posicionarse durante las campañas o subirse en los temas que hoy nos duele", menciona el desplegado leído durante el mitin en el recinto histórico.

Bajo la lluvia, las féminas pidieron a los espectadores sensibilizarse y levantar la voz por Yasmin Ángeles Encarnación, de 19 años, quien fue vista por última vez en su domicilio en la colonia Palmillas en Mixquiahuala, el 11 de agosto pasado.

Por Fabiola Cornejo Ruiz, de 25 años, quien no ha sido localizada desde el 20 de enero de 2019, en Tula de Allende, junto con su cónyuge, Erick Ángel Rojo.

jgp