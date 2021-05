No me gusta especular, veremos qué sale tras gubernatura: Fayad

PACHUCA.- Al ser cuestionado sobre su futuro tras concluir su administración, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, mencionó que no le gusta especular; "vamos a ver qué sale, a ver qué sucede; no me gusta adelantar vísperas

En entrevista este jueves en El Heraldo Radio con Javier Solorzano, Fayad Meneses no adelantó lo qué hará al finalizar su mandato como titular del Gobierno de Hidalgo el 5 de septiembre de 2022, es decir, en año y medio; sin embargo, abrió algunas posibilidades.

El titular del Ejecutivo reiteró que no le gusta especular, "no sé para qué me alcancen las canicas y para qué no".

Si alcanzan para muchas cosas, tú y yo vamos a hablar muchas cosas, pero si no alcanzan vamos a hablar de medicina", expresó el gobernador hidalguense.

Lo anterior, ya que refirió que años atrás quería estudiar medicina y las circunstancias por la pandemia lo han "animado" a pensar en esa meta nuevamente.

EL REGRESO A CLASES EN HIDALGO

Respecto al tema del regreso a clases en Hidalgo, el gobernador de Hidalgo refirió que es un tema complejo y planteó realizarlo por regiones para evitar la propagación de la covid-19 en los municipios que aún están en semáforo rojo.

Fayad detalló que podrían ser regiones de municipios de la esperanza, "los que estén en verde podrán arrancar con el regreso a clases, en cuanto se vacune a los maestros".

Ah, si tú me preguntas ´oye ¿y en Tizayuca y Pachuca ya?´ no, no lo haría generalizado, lo segmentaria por las regiones donde los cercos epidemiológicos y el control epidemiológico que hemos tenido nos permiten", dijo.

Asimismo, calculó que, para el inicio del próximo ciclo escolar, a finales de agosto, se podría regresar a las aulas en las regiones que cumplan con las condiciones óptimas.

Fayad Meneses también dio a conocer que Hidalgo ya está listo para la vacunación de maestros, la cual está programada para llevarse a cabo entre el 12 y 18 de mayo.

Agregó que se establecieron más sedes para evitar la conglomeración de profesores, además las cámaras de frío y el transporte ya están preparados.





