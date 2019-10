"No me dan recursos extraordinarios y no estoy chillando": Fayad a alcaldes

Cuando se quieren escudar de que en su gestión no han cumplido sus objetivos o no están cumpliendo la responsabilidad que les toca, porque les toca el bacheo, es muy fácil decir: ´es que el gobierno no me da´, no, no han bacheado porque no han querido, no le han dado esa prioridad y se vale, pero que digan la verdad, no que salgan a echarle al presidente López Obrador o lo más fácil, al gobernador".