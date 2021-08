"No me cuidan, me violan", protestan contra violencia sexual en Pachuca

PACHUCA.- Con la consigna "no me cuidan, me violan", mujeres de Pachuca y colectivos feministas se manifestaron en la explanada de Plaza Juárez frente al palacio de Gobierno en rechazo a la violencia sexual.

Lo anterior, luego de que una adolescente de 17 años denunció que el pasado 3 de agosto fue violada por cuatro policías en la alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México.

Previo a la movilización las activistas e integrantes de la sociedad civil de Hidalgo realizaron siluetas en el piso para expresar que los diputados no legislan a favor de las mujeres y para acusar que los elementos de seguridad no garantizan la erradicación de violencia.

Yo estoy aquí porque cada que veo que una mujer desapareció, siento que México va a arder, que nos vamos a levantar, quiero que está vez la lucha continúe, que nos organicemos, que seamos sonoras, que no se nos olvide que cada vida vale tanto y sigamos luchando todos los días", enunció una de las participantes.

Los colectivos marcharon desde la avenida Benito Juárez hasta llegar a la glorieta Insurgentes, ahí, retornaron sobre la avenida Revolución para llegar al punto de encuentro.

"Brillamos por la justica, brillamos juntas, brillamos para que se acabe la indiferencia y la impunidad".

Las mujeres de Hidalgo se unieron a las jornadas que 12 estados del país realizaron en apoyo al movimiento #NoMeCuidanMeViolan, que denuncia que los elementos de seguridad no procuran el cuidado de las personas, sino por el contrario, comenten ilícitos.

Mujeres en #Pachuca se unieron a las movilizaciones nacionales por casos de agresión sexual. #NoNosCuidanNosViolan pic.twitter.com/V9pK2fjtE3 — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) August 17, 2019





