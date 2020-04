No importa quién eres, el virus afecta a cualquiera: Fayad

"¿Qué pienso?, pues que aquí no importa quién eres, los virus no saben quién eres, atacan a los seres humanos. El virus no respeta jerarquías, fueros constitucionales ni si eres o no el gobernador; le (puede afectar) a cualquiera", dijo Omar Fayad Meneses.

Tras recibir su resultado de positivo en covid-19, el 28 de marzo, el gobernador de Hidalgo llamó de inmediato al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para informarle los hechos, pues en días anteriores había convivido con él.

"Hay que cuidarlo. Estamos en un momento muy complejo, a mí me daba mucha pena que empezaban a decir que yo lo había contagiado, pero los doctores me dicen que seguramente me infecté después de haberlo visto", confesó.

"Sí sentía una carga de conciencia. Imagínate, ahorita que necesitamos a un presidente en acción y resulta que porque alguien lo contagió no lo está, es algo que me pesaba. Tengo un respeto irrestricto por la institución presidencial, respeto en lo personal al Ejecutivo", afirmó en video llamada con el diario nacional El Universal.

Omar Fayad compartió con el medio nacional las horas críticas que vivió tras contagiarse del virus covid-19. "Más allá de que sea el gobernador de un estado, soy un ser humano, aquí estoy, soy de carne y hueso, lo que corre dentro de mí es sangre, respiro igual de mal que cualquier otro enfermo".

Aunque se encuentra en los últimos días de su recuperación, Fayad Meneses continúa en aislamiento, en una habitación de su casa, donde es auxiliado por dos personas, con medidas extremas de seguridad sanitaria y consumiendo un gramo de paracetamol cada seis horas.

Al inicio, comentó, fueron cerca de ocho horas en las que los síntomas de una gripa común se tornaron a un cuadro grave con fiebre de hasta 41 grados y un insoportable dolor corporal.

"La noche del viernes empecé con flujo en la garganta y un ardor de ojos, incluso me dijeron que se me veían muy rojos. Esa misma noche me dan la noticia que dio positiva mi prueba y el sábado me informan que el Indre (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) había confirmado mi resultado, de tal suerte que el sábado teníamos la total certeza de que era positivo al covid-19. Ese día tuve un poco de malestar, cuerpo cortado y ojos llorosos, pero no eran la gran cosa".

A partir de ahí, dijo que fueron 72 horas complicadas, con fiebre alta y dolor muscular; sin embargo, luego del tiempo crítico y la revisión médica los doctores confirmaron que su sistema respiratorio no cuenta con daños graves "como soy un hombre saludable y hago ejercicio, pues me estoy recuperando".

Por lo que pidió a los adultos mayores y personas con otros padecimientos crónicos tener mayor cuidado pues señaló que quienes han muerto en Hidalgo por esta enfermedad es porque tenían diabetes, sobrepeso o VIH.

Destacó que en el Hospital de Respuesta Inmediata, conocido como hospital inflable, cuenta con toda la tecnología para dar atención a pacientes con covid-19, cuenta con 30 respiradores e incluso dijo, se encuentra mejor equipado que otros hospitales en Ciudad de México.

(Con información de El Universal)





