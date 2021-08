No hubo acompañamiento en horas clave: familiares de desaparecidos

PACHUCA.- Pese a que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Hidalgo se creó en marzo de 2019, familiares de desaparecidos señalaron que en las primeras horas de no recibieron acompañamiento de este órgano dependiente de la Secretaría de Gobierno estatal.

Durante el foro Rumbo a una Ley en Materia de Desaparición de Personas, Fernando Yáñez, padre de Sebastián Yáñez, no localizado desde el 6 de noviembre de 2019 y Zindy Briseño, madre de la menor de edad Abigail Briseño, no localizada desde el 31 de marzo de 2019, mencionaron que no recibieron apoyo de las instituciones gubernamentales y, por lo tanto, hubo omisiones en los primeros meses de búsqueda.

Zindy Briseño refirió que al presentarse con el Ministerio Público informó que su expareja había sustraído a su hija de un año 11 meses de edad, pero la autoridad ministerial no actuó.

Por su parte, Fernando Yáñez comentó que, en el caso de Sebastián, quien el próximo 6 de septiembre cumple 10 meses sin ser localizado, se dejaron pasar pistas por falta de acompañamiento, las cuales, se han ido resarciendo.

“Lo que les pido y que ustedes son las instancias en las que sí confiamos, para que no desistan en estos trabajos, es totalmente triste para las víctimas lo que estamos padeciendo”, dijo el padre del estudiante de Odontología durante el encuentro.

PROPUESTAS PARA LA LEY ESTATAL

Ana Lara, extintegrante del Consejo Estatal Ciudadano para la Comisión de Búsqueda, recomendó no legislar sobre temas de desapariciones en épocas electorales, como es el contexto en el que actualmente se encuentra la entidad, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) reanudó los plazos para la renovación de las 84 alcaldías.

Refirió que la ley de desaparecidos del estado deberá contemplar un periodo para el cual es nombrado el comisionado, establecer causas de remoción, facultar a los ciudadanos para solicitarla.

Asegurar que 80 por ciento del presupuesto de la Comisión, que actualmente supera 8 millones de pesos, sea aplicado únicamente a búsquedas. Normar la emisión de una convocatoria pública de todos los directores y de la comisión de búsqueda, presentar examen de conocimientos previos, lo cual está asentado en la ley general y en el protocolo.

Asimismo, recomendó crear criterios de coordinación entre las autoridades del sistema estatal de búsqueda con autoridades ministeriales y Policía de Investigación, crear la normativa para el tránsito de los casos de una institución a otra, así como establecer formatos para el cruce de información.

Establecer que la búsqueda de una persona es inmediata y el término de las 72 horas modifica el estatus de no localización a la presunción del delito, lo cual detona una investigación oficiosa por parte de la Fiscalía Especializada, aunque no medie denuncia.

Valorar criterios y procedimientos generales de atención a víctimas, normar el procedimiento de la bitácora única de registro de las diferentes corporaciones, así todas podrán saber que se ha hecho.

La activista detalló que se necesita crear un mecanismo que asegure acceso a la denuncia de desapariciones de población indígena y migrante. Además, crear una dirección de larga data, que atienda los casos más antiguos.

sjl