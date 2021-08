No hay renuncia formal de Julio Soto: PAN

PACHUCA.- El presidente del PAN en Hidalgo, Cornelio García Villanueva, aseguró que no ha recibido la renuncia del candidato a alcalde de Tulancingo, Julio César Soto Márquez, quien el lunes publicó en sus redes su declinación con el argumento de falta de apoyo por parte del comité estatal.

“No sé con quién habló, conmigo no habló, de modo que no puedo decirte que esa información sea correcta. Todo el tiempo, si algo manifestamos, fue el apoyo a las candidatas y candidatos de manera general y no he podido platicar con Julio, la verdad”.

El pasado 5 de agosto integrantes del ayuntamiento –que concluyeron funciones el pasado 4 de septiembre informaron en una conferencia de una denuncia contra Soto por peculado por su desempeño como presidente municipal en el periodo 2012-2016, lo que el aludido calificó como un intento de frenar su candidatura.

Al respecto, Cornelio García Villanueva dijo desconocer el asunto o si este tiene relación con la determinación del aspirante de bajarse de la contienda; además, mencionó que las instancias correctas para renunciar son el partido y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), no las redes.

”No estamos sustituyendo aún a nadie, primero quiero hablar con Julio, primero quiero ver qué sucede y sobre eso tomar determinaciones porque hasta el momento no ha habido sobre mi escritorio ni una sola renuncia de nadie”.

Según el presidente, aunque por ahora el tema del perfil está suspendido, la demarcación cuenta con la estructura municipal para hacer trabajos institucionales y mantenerse vigente durante el proceso de campañas.

jgp