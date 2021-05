No hay rechazo de panistas para respaldar al PRI: lideresa

MINERAL DE LA REFORMA. - Aunque al principio hubo resistencia de los militantes de Acción Nacional para respaldar al PRI en el distrito XVII, actualmente colaboran con la campaña, aseguró la lideresa municipal del organismo, Tania Sánchez Farías.

"Al principio sí, pero como nos hemos dado a la tarea de explicarles el motivo de la coalición, son muy conscientes y quieren un cambio para la ciudadanía y la mayoría está aceptando esta situación. He tenido un contacto directo con ellos y les he preguntado si están de acuerdo o si están molestos. Al principio no entendían, pero están de acuerdo, inclusive ya están trabajando", explicó.

Por el periodo 2016-2020 el PAN gobernó esa demarcación y ahora está encabezada por el tricolor. La candidata a diputada local para el distrito, que también contempla Epazoyucan, proviene de este partido, Miriam García, y la suplente es la panista Neydy Gómez Baños.

Siempre les explicamos, les preguntamos: ¿qué es lo que quieres para ti y para tu familia? Nuestras candidatas van a hacer ese trabajo. Son las mejores propuestas, van a defender a nuestra familia y nuestro municipio".

La exregidora de La Reforma negó que las aspirantes sean desconocidas en la región, pues ambas, aseguró, tienen trabajo partidista en sus respectivos institutos políticos, además de que son jóvenes y tienen experiencia.

