No hay invitación para integrarme al equipo del presidente: Fayad

PACHUCA. – El gobernador Omar Fayad señaló que hasta ahora no ha recibo ninguna invitación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrarse a su gabinete o convertirse en embajador al concluir su sexenio, que finaliza en poco menos de tres meses, como se ha especulado en las últimas semanas.

"Es un despropósito, quien lo diga que presente una prueba si hay una invitación para mí o no, hasta este momento yo no he recibido ninguna invitación".

"No me parece extraño que cualquier Presidente de la República pueda invitar a quien quiera a representar a México, no es un asunto partidista, sin embargo, yo sé que quienes lo dicen es para tratar de señalar algo de mi persona y por más que quieren señalar no lo van a lograr", agregó.

"NUNCA TRAICIONÉ AL PRI"

Desde la comunidad Jagüey de Téllez, en Zempoala, donde inauguró la Plaza Cívica, Fayad Meneses se refirió a las acusaciones de traición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aseguró que siempre ha sido leal e institucional.

Lo único que he logrado demostrar a lo largo de mi vida es lealtad e institucionalidad a mi partido, que a pesar de que mi partido tome muchas decisiones en las que puedo no estar de acuerdo, pero siempre con mi partido".

Recordó que durante 18 años el tricolor le negó la candidatura por la gubernatura "y nunca lo traicioné, nunca me fui, es un despropósito que alguien le diga eso a alguien que ha construido una historia de muchos años de militancia".

Como ahora se ha puesto de moda, hay personajes que transitan de uno a otro (partido), está de moda, yo nunca he puesto esa moda, nunca he traicionado a mi partido, no lo haría, yo soy institucional y seré institucional a mi partido".

Asimismo mencionó que no exigirá la salida de Alejandro Moreno de la dirigencia nacional del PRI porque fue electo democráticamente.

Guardo un respeto irrestricto a mi partido y a mis dirigentes y cuando tengo que decirles algo se los digo de frente, Omar Fayad nunca ha apuñalado a alguien por la espalda.

INAUGURA OBRA

Además de inaugurar la Plaza Cívica, en la cual se invirtieron cerca de 4 millones de pesos, provenientes de un fondo federal, el Ejecutivo realizó el banderazo de inicio de tres obras, con una inversión superior a los 100 millones de pesos.

"Mejoraremos el bulevar de acceso a Téllez, construiremos el puente vehicular en el cruce con el Río de las Avenidas y pavimentaremos la avenida Revolución con concreto hidráulico; con una inversión de 108 millones de pesos que destinaremos para beneficio de la población".

El mandatario estatal informó que, durante su administración, en Zempoala se han realizado 88 obras públicas en materia de vivienda asequible; agua, alcantarillado y saneamiento; infraestructura sostenible y desarrollo urbano, por más de 670 millones de pesos.





