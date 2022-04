No habrá negociación, quieren eliminar relleno sanitario de Esmex: vocero

El gobierno municipal no ha entregado información del proyecto a los vecinos del relleno sanitario. (Foto: Archivo)

ATITALAQUIA.- Vecinos inconformes con la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Esmex, promovieron una acción colectiva para que la empresa deje de funcionar.

En entrevista, Jesús Eduardo García Pérez, abogado especialista en derechos humanos y representante de los inconformes, dio a conocer que los habitantes han emprendido acciones legales para frenar la operación de esta empresa, que busca concentrar los residuos de nueve municipios de la región para transformarlos en energía eléctrica.

Explicó que, en la Defensoría Pública Federal, hay una acción que fue promovida por más de 80 personas que manifestaron afectaciones al medio ambiente en el que se desarrollan por la instalación de la empresa entre los límites de Tula y Atitalaquia.

Por esta razón, la demanda se fincó para que hubiera una reparación del daño ocasionado por la basura que ha sido dispuesta en la localidad El Cardonal, de Atitalaquia.

En un recorrido que realizó LSR-H en febrero del 2022, la apoderada legal, Julieta Rosas, explicó que la primera parte de la planta de tratamiento será instalada por etapas, por lo que será a finales de año cuando comiencen el tratamiento de basura. Además, detalló que el espacio tiene tres geomembranas, para evitar que sean contaminados el suelo, el agua y aire.

La infraestructura también incluye la prevención de fugas de biogás con unos tubos por los que se podrá extirpar.

Al respecto, el representante legal del colectivo inconforme explicó que pese a que han solicitado información a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), y la alcaldía de Atitialquia, que encabeza Lorenzo Agustín Hernández Olguín, no la han recibido, por lo que no cuentan con la garantía de que este proyecto cuenta con los permisos y justificaciones ambientales.

"Todavía se atrevieron a decir que no estamos bien informados sobre el proceso, pues hemos pedido información y no nos entregan nada, buscamos también en las dependencias federales y ahí fue que nos dijeron que no cuentan con ninguna información sobre Esmex".

CONTEXTO

El 16 de abril, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) ordenó a la alcaldía de Atitalaquia Transparentar el contrato y documentos aprobados a favor de la empresa Esmex, que a principios de año comenzó la operación de un relleno sanitario en el municipio.

El 20 de enero del año en curso un ciudadano pidió las copias de licencias, estudios geológicos, hidrogeológicos y análisis de las evaluaciones previas a la construcción del sitio. Además, requirió una copia del acta de la asamblea municipal en la que el cabildo aprobó la contratación de Esmex; sin embargo no le fue entregada.

Sumado a la demanda colectiva, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), hay una queja iniciada por presuntos daños al medio ambiente, y afectación al pleno desarrollo de los habitantes que viven cerca de este lugar.

Otros posicionamientos vienen desde el Congreso local, la diputada María del Carmen Lozano se reunió con el alcalde para tratar el tema del sitio de disposición final que la empresa Esmex instala en el municipio.

"Me hizo el favor la diputada Tania Valdez Cuellar de sumarse a la plática para escuchar el posicionamiento del alcalde sobre la inconformidad que genera este tipo de proyectos en la sociedad, acordando iniciar mesas de trabajo con los representantes del movimiento de oposición para llegar a los mejores acuerdos en beneficio de la población, priorizando el medio ambiente, la salud, y la transparencia", compartió en una ubicación en sus redes sociales.

La postura, que dio a conocer el representante legal de los inconformes, es que no habrá negociación o convenio, por lo que reiteraron que la única alternativa es el cierre de la empresa.





sjl