"No estamos obligados a subir agua a tinacos", responde Caasim a la 11 de Julio

El director de Caasim dijo que los vecinos no aceptaron las pipas porque los tubos no llegaban hasta los tinacos del último piso. (Foto: collage)

PACHUCA.- La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) no tiene la obligación de subir el agua hasta los tinacos de las viviendas, la ley únicamente mandata brindar el servicio hasta las tomas domiciliarias, por lo que insta a la población a instalar cisternas o sistemas de almacenamiento.

"Eso la gente no lo conoce y se enoja, pues creen que nosotros tenemos la obligación de que el agua llegue hasta su tinaco. No es nuestra obligación, ellos deben de tener un sistema de almacenamiento".

Así lo señaló Abraham Rublúo Parra, director de la Caasim, al responder a la inconformidad de vecinos de la colonia 11 de Julio, Mineral de la Reforma, quienes este día bloquearon la carretera Pachuca-Tulancingo para exigir la regulación del servicio en sus departamentos.

El funcionario estatal se refirió específicamente al problema que se presenta en la Tercera Sección de la colonia 11 de Julio, donde están los edificios. Ahí, dijo, desde las 9:00 horas se enviaron pipas de agua, pero fueron rechazadas por los habitantes ya que las mangueras no llegan hasta sus tinacos.

"La ley nos dice que tenemos la obligación de llevar el agua hasta las llaves que se encuentran en sus domicilios. El tema aquí es que, por la falta de caudal, no hay la misma presión, lo que provoca que no suba hasta los tinacos, pero sí llega a la parte de abajo... es un tema que debemos de resolver con la ciudadanía, no solo de ese lugar sino en todos los municipios donde opera la Caasim", dijo.

Por ello, dijo que se ha vuelto primordial la instalación de cisternas o sistemas de almacenamiento de agua con una bomba que haga subir el líquido hasta sus tinacos, aunque reconoció que es una invertir no barata.

Se tiene que hacer definitivamente, ya no podemos darnos el lujo de tener un sistema de almacenamiento, pues lo que sucede es que las personas que no tienen tinacos, evidentemente les va a llegar el agua a la llave. Las personas que tienen tinacos a ras de tierra o una cisterna pues no lo sufren, o muy poco, es importante mencionarlo y es importante obligar a los constructores en un futuro a que las casas las entreguen con cisternas", expresó Rublúo Parra.

VAN DOS BLOQUEOS

Hoy después de mediodía vecinos de la colonia 11 de Julio realizaron bloqueo carretero para exigir el abasto de agua potable en los edificios de esta zona habitacional.

Los manifestantes se colocaron en la carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura de las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saader); de acuerdo con un video en vivo reportado en el portal Pachuca Brilla.

Algunos conductores intentaban volver en sentido contrario.

Esta no es la primera vez que los habitantes de la colonia 11 de Julio realizan un bloqueo en la carretera Pachuca-Tulancingo. El pasado 14 de mayo se colocaron por más de dos horas en la vía antes mencionada.

En esa ocasión, los manifestantes dijeron que no tenían agua en sus viviendas desde hace tres meses y que para sus necesidades básicas compraban garrafones de 20 litros.





