No es obligatorio repetir alianza con Morena: PESH

PACHUCA.- El Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH) analiza el mejor escenario para contender en 2021, a partir de los casi seis puntos porcentuales que obtuvo en el proceso de ayuntamientos y de la experiencia en la candidatura común con Morena, el Verde Ecologista y la agrupación del Trabajo.

"Aquí es importante marcar que el partido es local y asume sus decisiones de manera unilateral. Las condiciones precisamente en ese momento sociales y políticas daban esa construcción, sin embargo, tampoco quiere decir que es un tema obligado que en el resto de procesos se siga trabajando bajo un esquema de ese tipo".

Sostuvo que esta es una ventaja para todos los partidos políticos, establecer acuerdos ad hoc para el contexto vigente, pues aunque han transcurrido apenas unas semanas desde la elección de ayuntamientos, las situaciones sociales y políticas son diferentes.

La representante fue cuestionada sobre una posible alianza con el Revolucionario Institucional, pero indicó que hasta ahora no ha habido acercamientos; no obstante, no están cerrados a dialogar con ningún instituto.

No descartamos, somos respetuosos, buscamos a los mejores cuadros, habrá que valorar cuál es la intención de las otras fuerzas políticas. Buscaremos el escenario para ser congruentes con el trabajo que tenemos", mencionó tras la presentación del Manual para la participación libre de violencia de las mujeres en Hidalgo.

La lideresa sostuvo que se ha reunido con la representación del PRD, el cual también planteó una alianza amplia, pero tampoco se han establecido acuerdos para un proyecto conjunto rumbo a las diputaciones.

Indicó que está satisfecha de la participación del PESH en 2020 porque mejoró presencia en municipios donde no tenía, por lo que se encuentra al mismo nivel que el resto de institutos "de antaño" con décadas de existir y que han participado en innumerables procesos comiciales.

Cabe recordar que este miércoles vence el tiempo para registrar coaliciones y el próximo 23 de febrero inicia el plazo para el registro de convenios de candidaturas comunes ante el órgano electoral, el cual termina el 5 de abril.

