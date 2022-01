"No completaba para la reinscripción"; universitarios al filo de la deserción

PACHUCA.– Fanny y Óscar no tenían dinero para pagar la reinscripción a la Universidad Autónoma de Hidalgo, que es de mil 500 pesos, a través de donaciones juntaron la suma; ahora les preocupa el regreso a clases presenciales porque no podrán cubrir los gastos diarios debido a que sus papás quedaron desempleados desde hace dos años que empezó la pandemia de covid-19.

Fanny tiene 22 años y estudia Ingeniería en Geología Ambiental, mientras que Óscar, de 19, cursa la Licenciatura en Turismo, ambos reunieron el dinero mediante el grupo de Facebook #adoptaungarza, que ha servido de plataforma a estudiantes de la UAEH que no tienen recursos suficientes para pagar el semestre.

A NADA DE LA DESERCIÓN

Óscar contempló la posibilidad de pausar sus estudios porque además de que sus padres están desempleados, no logró ser beneficiario de una beca de condonación que otorga la universidad.

Las complicaciones de dinero en su familia empezaron con la pandemia y las restricciones de movilidad que implementó la Secretaría de Salud.

Su mamá dejó de tener ingresos desde que cerraron las escuelas; vendía comida afuera de la primaria Presidente Alemán. Lo mismo pasó con su papá, era mesero en un bar.

El semestre pasado, las colegiaturas de Óscar y su hermana, quien estudia Sociología, fueron cubiertas por los padres de los jóvenes con un préstamo, pero este curso que iniciará fue distinto porque días previos a la fecha límite de pago programada para el 21 de enero, no había dinero y ante la falta de recursos, el estudiante pidió donaciones.

"Solicito su apoyo para poder pagar mi colegiatura. Tuve muchos problemas económicos en estos meses y eso me impide poder pagar a tiempo", fue el mensaje que escribió en el grupo #adoptaungarza.

En las próximas semanas Óscar no tendrá que preocuparse por los gastos de traslado debido a que las clases en línea se extendieron al 7 de febrero. Cuando se reabra la escuela, dijo, usará el transporte universitario que es gratuito.

Yo les diría a mis compañeros que no se desanimen, al final de cuentas como dicen mis papás: los gastos se tienen que cubrir de una forma u otra. Lo importante es el estudio, que es una inversión a futuro y si se descuida ahorita puede genera problemas después".

ES MÁS CARO IR A LA ESCUELA



Fanny es estudiante foránea y con donaciones pagó su colegiatura para no darse de baja temporal en la Ingeniería en Geología Ambiental que está a dos semestres de concluir; ahora su preocupación son los gastos de renta, comida y útiles.

Al igual que los padres de Óscar, la mamá de Fanny se quedó sin trabajo hace un año cuando la papelería que atendía quebró por el cierre de escuelas.

Para ayudar con el gasto de reinscripción Fanny buscó trabajo, pero nadie la empleó y por eso recurrió a los donativos.

Busqué opciones, pero no me aceptaban ir un mes, nadie quiere pagar ese tiempo. Tampoco me daban la opción de trabajar y cuando entrara al semestre, tomar las clases (en línea) en el lugar de trabajo".

Fanny espera que las clases presenciales no se reanuden el 7 de febrero como lo anunció la Universidad Autónoma de Hidalgo, ya que esto implicaría la renta mensual de una habitación en Pachuca o Mineral de la Reforma.



Además de pasajes de ida y vuelta a su municipio de origen que decidió no mencionar, pero dijo sentirse optimista en concluir su carrera para ayudar a su mamá y otros estudiantes.

Aunque parezca muy difícil la situación hay personas que están dispuestas a ayudarnos, hay que aprovechar esas oportunidades, dar lo mejor de nosotros para salir adelante y en un futuro ayudar a los alumnos que tengan una situación similar".

Óscar y Fanny realizaron un llamado a otros estudiantes para que no pidan dinero si no lo necesitan.



