¡No caigas en la depresión navideña! Factores, síntomas y prevención

PACHUCA.- La Navidad es sinónimo de alegría, fiesta, familia y salud; sin embargo, no para todas las personas representa la misma emoción.

En algunas ocasiones, es común que la época decembrina traiga nostalgia, recuerdos tristes, mal humor y efectos completamente contrarios a la felicidad. A esto se le conoce como depresión navideña.

Pero, no te asustes. Tiene cura, puedes controlarla y evitarla.

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN NAVIDEÑA?

La depresión navideña puede afectar a personas de cualquier edad, aunque suele ser más frecuente padecerla al llegar a la edad adulta.

Es habitual que aparezca sin ninguna causa aparente, a excepción de la época del año. Es una depresión de tipo estacionaria, asociada a un momento concreto o estación del año. Sin embargo, puede llegar a ser muy grave si no se trata adecuadamente.

FACTORES QUE LA OCASIONAN

El estrés navideño tiende a ser un factor desencadenante bastante común. Las prisas por encontrar el regalo perfecto, las visitas a los centros comerciales atestados de gente, el tráfico que incrementa en esta época del año, el gasto excesivo de estas fechas o, incluso, dejarlo todo para el último momento, pueden causar malestar y ansiedad.

Pero el factor principal es echar de menos a seres queridos. Tanto si se encuentran lejos de nosotros, como si ya no están, los sentimientos que su pérdida o ausencia nos provocan chocan con los ideales de gozo, felicidad, alegría, amor y compañía que los seres humanos asociamos a la Navidad.

El fin de año y la entrada en un año nuevo supone, para algunas personas, tener que hacer balance de los objetivos cumplidos, lo que podría hacer que nos demos cuenta de que no siempre conseguimos todo lo que deseamos.

La Navidad es la época de menos horas de luz de todo el año, con las noches más largas y el clima más frío y lluvioso, todo lo cual incide negativamente en nuestro estado de ánimo.

Aunado a la situación actual donde el mundo atraviesa por su segundo año en pandemia por la covid-19.

SINTOMAS

Cansancio, apatía, desgana y pérdida de vitalidad.

Estado de ánimo o humor depresivo la mayor parte del día.

Irritabilidad extrema.

Pensamientos negativos, autocompasivos o autodestructivos.

Además, la depresión navideña puede presentar estos síntomas:

Pérdida de interés o incluso aversión por todo lo relacionado con la Navidad.

Sentirse molesto o infeliz al entrar en contacto con todo lo relacionado con la Navidad como escuchar villancicos o ver decoraciones navideñas.

Apatía por las actividades relacionadas con los festejos navideños.

Aislamiento y poco interés por la compañía de otras personas.

¿CÓMO PREVENIRLA?

Aunque la tristeza navideña puede convertirse en un trastorno emocional o empeorar un trastorno depresivo ya existente, en la inmensa mayoría de los casos se trata de un bajón emocional importante, pero temporal.

Lo mejor es combatirlo con una actitud positiva y realista. Empieza por organizar con tiempo y no dejar todos los preparativos para el final ni encargarnos solos de todo. Delega o reparte con familiares y amigos aquellas actividades que no te hagan sentir bien, como organizar los eventos, comprar los regalos, decorar la casa o preparar las comidas.

Lo importante es relajarse y disfrutar de tiempo de calidad durante los días de descanso. Dedícate tiempo a ti mismo.

Recuerda que los problemas no van a desaparecer por sí solos, pero lo cierto es que, a pesar de todo ello, podemos estar con las personas queridas y disfrutar de buenos momentos.

Si estás lejos de tus seres queridos, busca compañía y mantente más activo que de costumbre. A veces un simple paseo al aire libre puede ayudarnos mucho a mejorar nuestro estado de ánimo.

Cuando un ser querido no está, es normal echarle de menos y sentirnos tristes por su ausencia o por los recuerdos felices juntos que nos vienen a la cabeza en estas fechas. Deja que la tristeza fluya, pero no te recrees en ella. Lo mejor es buscar nuevas actividades y tradiciones que no asocies a esa persona.

Disfruta de buenos ratos con la familia y los amigos, pero no te sientas obligado a hacerlo solo porque sean fechas señaladas en el calendario.

No tenemos que agradar a los demás a costa de nuestra estabilidad emocional. Y si, a pesar de todo, el malestar persiste o es demasiado intenso, lo más aconsejable es consultar con un especialista.

DATOS

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, se suicidan casi un millón de personas, lo que supone una tasa de mortalidad «global» de 16 por 100 mil, o una muerte cada 40 segundos.

Sin embargo, en el país, las tasas de suicidio en las últimas tres décadas han aumentado hasta cuatro veces, convirtiéndolo en una de las principales problemáticas entre niños y adolescentes.

Especialistas de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), señalaron la importancia de brindar orientación y asesoría ante cualquier sintomatología que indique deseos suicidas, pues generalmente este acto consta de etapas como: previsión, planeación, intento y consumación.





