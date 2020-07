No antepondremos derechos político-electorales al de la salud: PRI

PACHUCA.- Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el próximo 18 de octubre se lleven a cabo las elecciones suspendidas hasta el momento en Hidalgo, la presidenta estatal del PRI, Erika Rodríguez, señaló que el tricolor no antepondrá los derechos político-electorales de los ciudadanos al de la salud, aunque, acotó, respetarán la decisión de las autoridades.

El PRI ha sido muy cuidadoso, hemos siempre privilegiado el tema de la salud y por supuesto que no vamos a anteponer los derechos políticos-electorales por el derecho a la salud; sin embargo, las autoridades del INE, considero, se dan cuenta que estamos en condiciones para poder llevar a cabo el proceso electoral", comentó en entrevista con LSR Hidalgo.

"Haremos lo que terminen las autoridades... si se lleva a cabo habremos de implementar mecanismos para disminuir los riesgos en salud y seremos congruentes en quedar a disposición de las autoridades sanitarias", agregó.

La dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI indicó que también se encuentran a la espera de que el INE notifique de manera oficial al Instituto Estatal Electoral (IEEH) el arranque del proceso y que se reactiven las fechas que se quedaron pendientes ante la suspensión por la pandemia del covid-19.

"Hoy no tenemos una vacuna, no tenemos una cura sobre la pandemia; sin embargo, el gobierno federal ya se activó; aquí en Hidalgo ha sido muy preciso el gobernador Omar Fayad para la prevención... nos tenemos que adaptar, aunque todavía no está definitivo con la fecha que nos marcaron del 18 de octubre".

Rodríguez Hernández precisó que, aunque la fecha para llevar a cabo la jornada electoral, fue aprobada por el Consejo General del INE con 10 votos a favor y uno en contra, todavía puede ser impugnada a partir de este viernes y durante cuatro días hábiles.

Estamos listos, estamos preparados para todo lo que conlleva un proceso electoral, pero sin lugar a dudas hay que esperar las fechas que estarán determinadas para celebrar todas las etapas".

Cuestionada respecto a la propuesta de Morena, para que la elección de ayuntamientos se empate con los comicios de 2021, mencionó que la decisión no depende de los deseos de un partido, sino de las autoridades correspondientes, como es el caso del INE y del Consejo General de Salubridad.

"No depende de ninguno de los partidos políticos, no depende del PRI, no depende de Morena, depende de las autoridades competentes quienes tienes que decidir, estaremos muy pendientes de lo que establezcan".





