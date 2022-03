Niño sale con lesiones cervicales de maternal, padres señalan negligencia

MINERAL DE LA REFORMA.– Jassir tiene 2 años de edad, el 21 de febrero pisó por primera vez su escuela: el Colegio Bilingüe Rosario Castellanos; el cuarto día de clases el pequeño tenía esguinces y torceduras cervicales, acabó en urgencias en el hospital.

Los médicos que revisaron a Jassir equipararon las lesiones del niño con las que ocurren en accidentes automovilísticos; sin embargo, Elvira Romero Fajardo y Guillermo Israel Lozano Verdel aún desconocen qué le pasó a su hijo y cómo resultó herido, pues el Colegio dice que no sirven las cámaras de seguridad del área de maternal.

En el último mes, la madre y el padre han lidiado con la directora y maestras del plantel, quienes se niegan a hablar de las lesiones del pequeño, además, personal del Hospital del Niño DIF perdió el expediente clínico de Jassir, por estos hechos se integró una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH).

Israel y Elvira iniciaron una carpeta de investigación por el delito de lesiones ante la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH).

EL PRIMER DÍA DE CLASES

Jassir creció con tres hermanos adolescentes y confinado en casa debido a la pandemia, por eso sus padres lo inscribieron en la escuela, para que conviviera con niños y niñas de su edad.

Israel y Elvira matricularon a su hijo en el maternal del Colegio Bilingüe Rosario Castellanos, localizado en calle Dragas, número 556, colonia Los Tuzos, Mineral de la Reforma.

Eligieron el lugar por la cercanía a su hogar, pagaron mil 200 pesos de la colegiatura mensual y Jassir comenzó sus clases el 21 de febrero de 2022.

Recibo de pago con folio 1587 expedido por el colegio Rosario Castellanos





A diferencia de otros infantes, Jassir no lloró el primer día de escuela, lo mismo ocurrió el martes 22 y el miércoles 23, pero para el jueves 24 puso un poco de resistencia antes de entrar.

"El primer día mi hijo fue muy feliz porque él no convive con niños de su edad, sus tres hermanos son adolescentes de 12,14 y 16 años, salió muy contento el primer día a la guardería, el siguiente día también, para el tercer día mi hijo ya salió de la escuela llorando, al siguiente ya no quería entrar", dijo su papá.

El horario de salida era a las 4 de la tarde, pero aquel 24 de febrero el personal de la escuela les marcó a los padres para decirles que Jassir se sentía mal del cuello y debían recogerlo antes de la hora habitual.

"Sale la profesora Arlen cargando al bebé, nos dijo que le dolía el cuellito y que probablemente había dormido mal, también dijo que la directora Fabiola (Estrada Vargas) ya le había sobado con cremita. En ese momento todavía no cargábamos al bebé, cuando me lo pasan, el niño gritó y lloró muy fuerte", mencionó la madre.

Nota que envía la maestra para notificar que Jassir tenía dolor en el cuello

DE LA ESCUELA AL HOSPITAL

Elvira se llevó a Jassir a casa, enseguida lo revisó y observó que no tenía golpes o moretones visibles en el cuerpo, pero el niño seguía llorando.

Los padres no tienen seguridad social porque son trabajadores independientes, llevaron a su hijo con un médico particular, quien pidió una radiografía de columna cervical.

"La doctora nos dijo que se le hacía muy extraño el dolor excesivo para una lesión por dormir chuequito, nos mandó a hacerle una placa y fuimos a los laboratorios Santa María (...) Nos dijo que no nos espantáramos, pero que normalmente este tipo de lesiones se ven en accidentes de tránsito, con el famoso efecto latigazo", indicó Israel.

La especialista le recetó a Jassir tratamiento para el dolor y le agendó una cita para el 25 de febrero, pero por la noche volvió el dolor e Israel pidió una ambulancia al número de emergencias para trasladar a su hijo a urgencias.

"Marqué al 911, les expliqué la situación y me mandaron una ambulancia, los paramédicos entraron por el niño hasta el dormitorio donde lo teníamos, lo inmovilizaron".

Documento del traslado de la Unidad de Rescate y Urgencias Médicas de Mineral de la Reforma





EL DIAGNÓSTICO

La ambulancia llegó por Jassir a su casa a las 20:45 horas y 15 minutos después arribó al Hospital del Niño DIF, donde ingresó a urgencias y salió al otro día con diagnóstico de esguinces y torceduras en la columna cervical.

"Se presentó un traumatólogo y dijo que sí había torceduras y esguinces, pero que eso no se daba de la nada, que si a mí hijo lo hubieran jalado más fuerte una desviación de las vértebras le podría haber obstruido las vías respiratorias", expresó Elvira.

En la receta médica, una pediatra de ese nosocomio les indicó a los padres que debían llevar nuevamente a Jassir al área de urgencias en caso de que el niño presentara crisis convulsivas, temperatura mayor a 38 grados que no cediera con medicamento, mareos, vómitos, dificultad para caminar o respirar, así como coloración azul de dedos, manos o labios.

Receta médica y diagnóstico expedido en el Hospital del Niño DIF





Jassir salió de mañana del 25 de febrero, pero los padres y el paciente regresaron el 4 de marzo al Hospital del Niño DIF para continuar con las revisiones.

Sin embargo, el personal del nosocomio no le dio seguimiento al caso de lesión cervical, tras argumentar que no había datos de ingreso del menor en el sistema.

"Entra el niño a su consulta y la doctora me dice que el niño no tiene ningún tipo de reporte clínico, que no aparece en sistema, finalmente me lo mandó con un diagnóstico de circuncisión y pie plano, pero no revisó las placas, el cuello de mi bebé, nada".

Por los hechos, los padres iniciaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo radicada en el expediente CDHEH-VG-0374-22.

Expediente de la CDHEH

CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Un día después de que Jassir fue lesionado, su padre Israel acudió a la Procuraduría de Hidalgo a presentar una denuncia por el delito de lesiones y lo que resulte. El caso se registró en la carpeta de investigación 12-2022-02695.

Sin embargo, hasta el cierre de la tercera semana de marzo, el padre de familia indició que aún no estaban listos los dictámenes que un médico legista le realizó a su hijo.

Denuncia ante la Procuraduría de Hidalgo





Los padres relataron que también acudieron a la escuela para solicitar los videos de las cámaras de vigilancia de la institución, pero en el colegio les mencionaron que no funcionan los discos duros que almacenan los videos porque se descompusieron una semana antes del incidente.

"Pedimos los videos un día viernes y para el sábado estaban taladrando y moviendo toda la instalación de cámaras, fue después de que solicitamos los videos", acotó Elvira.

La madre de familia agregó que a raíz de lo que ocurrió con Jassir la directora del plantel se encargó de comunicar a otros padres y madres de familia que era falso que el niño saliera con lesiones del colegio.

"La directora les dice a los padres de familia que es mentira todo lo que está pasando, que sino, gobierno ya le hubiera cerrado la escuela, que todo es falso (...) para mi es una burla que diga que somos unos mentirosos".

Los padres de familia recordaron que Jassir utilizó por siete días un collarín y actualmente le duele el cuello si brinca o realiza movimientos bruscos.

También narraron que el niño ya no quiere ir a ninguna escuela y se volvió apático con las personas adultas, por lo que planean llevarlo a terapias psicológicas.

"Para ir a la tienda tenemos que pasar por ahí (la escuela) y mi bebé llora, dice que no, me abraza, no quiere que lo agarren personas adultas, hay vecinas que lo conocen desde un mes de nacido y ahora las ve y las quiere patear, no quiere a mujeres cerca".

Israel y Elvira realizaron un llamado a las autoridades procuradoras de justicia para que investiguen el caso de su hijo y que sean sancionadas las personas responsables de las lesiones.

Fotografías de cortesía





