Niegan Cuautepec brindar servicios públicos a colonia, pero le cobra predial

PACHUCA.- Habitantes de la colonia El Pedregal, Cuautepec de Hinojosa, han sido ignorados desde hace 20 años por las autoridades en turno, quienes se rehusaron a hacer el proceso de entrega-recepción del asentamiento, pese a que, de manera ventajosa, les cobra impuesto predial.

Por esta razón, la referida colonia ha quedado desvinculada de mantenimiento, conservación y demás prestaciones de servicios públicos, impidiendo que los habitantes tengan acceso a una vivienda adecuada y, por ende, violentando este derecho humano.

Así lo denunció el diputado local Jorge Hernández Araus, quien este día solicitó al ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa lleve a cabo la municipalización del fraccionamiento correspondiente a la colonia El Pedregal y emita el acta de recepción para que los habitantes puedan acceder a los servicios públicos necesarios.

Los distintos ayuntamientos no han municipalizado la colonia, razón por la cual no se cuenta con el acta respectiva y, esta situación, ha generado que no se tenga la infraestructura mínima necesaria pues la colonia se encuentra carente de pavimento, con un abasto irregular del agua potable, desprovista de equipamiento en áreas verdes y un sinfín de servicios que no pueden conseguir", denunció.

De acuerdo con el legislador, la constructora que hizo el asentamiento humano (de la cual no dijo su nombre) se desligó de su responsabilidad desde hace 20 años; aunque, hace seis meses se dio un intento por regularizar la colonia por la administración municipal en turno.

Hubo una reunión con las y los vecinos, a fin de recepcionar (sic) a la colonia, manifestándoles que en un plazo máximo de 15 días estaría resuelto, pero como podemos advertir, no lo está", expresó en tribunal.

El legislador morenista mencionó que "de manera ventajosa" las administraciones municipales que han pasado han cobrado el impuesto predial.

No olvidemos que, es justamente el propósito principal del impuesto predial, el poder brindar recursos a las autoridades para que, con el dinero recaudado, garanticen una buena calidad de vida y que este se recauda por la propiedad o posesión de un bien inmueble", indicó.





