Niega Baptista inasistencia de diputados morenistas a comisiones

PACHUCA.- Luego de que el diputado local Asael Hernández Cerón señalara que legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) faltan a las sesiones de las comisiones sin justificación y por lo cual no avanzan los trabajos, el coordinador del grupo legislativo con mayoría en el Congreso local, Ricardo Raúl Baptista González, negó las acusaciones.

“No son niños chiquitos (los diputados), yo trato con compañeros de trabajo. Todos cumplen y cuando hay alguna inasistencia cada uno justifica su razón del porqué no asiste, así que los trabajos no se paran, siguen. Sí ha habido algunas ausencias, entiendo y conozco que se reportan y avisan en tal caso”, mencionó Baptista González, en conferencia de prensa la mañana de este lunes.

Hernández Cerón aseguró la semana pasada —luego de que los 17 diputados de Morena no se presentarán a la sesión donde las bancadas de oposición presentarían su propuesta de reforma electoral— que una de las “justificaciones” por las cuales los legisladores no asistían a las sesiones de las comisiones era porque no “les cae bien quien las preside”.

Dentro de las obligaciones de los diputados, el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal estipula que los legisladores deberán asistir puntualmente y permanecer en las sesiones del Congreso y a las de las comisiones legislativas de las que formen parte.

Además, en cuanto a las sanciones, los diputados que acumulen más de tres faltas consecutivas e injustificadas en las sesiones de las que forman parte serán removidos por el Pleno, a solicitud de la comisión respectiva, según el artículo 44 de la misma normatividad.

