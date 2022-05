Ni agua ni pipas para Piracantos desde hace una semana, acusa vecino

La Caasim no ha enviado pipas a la colonia que ya tiene una semana sin recibir agua potable. (Foto: archivo)

PACHUCA.– Desde hace una semana dejó de llegar agua a la segunda sección de Piracantos y la Caasim no ha enviado pipas para mitigar el desabasto, señala Rodrigo, vecino de la colonia ubicada en Pachuca, quien dice, compra dos garrafones para lavar trastes y bañarse.

Mediante una denuncia ciudadana, el poblador relató a LSR Hidalgo que la falta del líquido empezó en la segunda semana de mayo en la sección que se ubica entre la Unidad Deportiva Municipal y la iglesia San José, zona en donde no pasan los camiones cisterna.

"Desde hace una semana la colonia no ha recibido ni una gota de agua, todas las noches checo la llave principal, pero no cae nada".

El colono relató que, a partir de la falta del agua, debe acudir a las purificadoras de su colonia para rellenar dos garrones de 20 litros cada uno, que le sirven para lavar los trastes y para aseo personal.

"Necesitamos el agua para la limpieza, para muchas cosas (...) tengo dos garrafones vacíos y los uso para ir a rellenar el agua por 10 pesos en las purificadoras, esa agua la almaceno y ocupo para los trastes, la limpieza personal".

Asimismo, dejo que al igual que sus vecinos ya realizó diversos reportes ante la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim); no obstante, señaló que en el organismo no le especifican el día que se reanudará el servicio.

Respecto a la falta de agua, abundó que es recurrente que falte una o máximo dos veces al mes por un lapso de hasta tres días; sin embargo, especificó que cuando esto ocurre, la Caasim coloca anuncios en sus redes sociales oficiales y avisa que enviará pipas, situación que actualmente no ocurre en su sección habitacional.

"Desde hace una semana la colonia no ha recibido ni una gota de agua, ni siquiera nos llegó un aviso previo de que iba a haber o no el servicio, normalmente sí hay avisos como: por causas de fuerza mayor, van a reparar ciertos sectores y no habrá servicio, pero ni siquiera eso".

Consideró injusto pagar puntualmente por un servicio que no recibe.

"En la sección segunda, en la que vivo, todos estamos sufriendo la escasez de agua, la ironía del caso es que no cae agua, pero al momento de pedir el cobro, sí lo piden".





